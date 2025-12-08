Нападение на артистов ансамбля "Гуцулія" на Львовщине прокомментировала полиция

Нападение на артистов ансамбля «Гуцулия» / © скриншот с видео

Реклама

Полиция Львовской области расследует обстоятельства нападения на артистов национального ансамбля «Гуцулія» и их водителя в городе Шептицкий. В результате конфликта на АЗС четверо жителей Ивано-Франковска получили телесные повреждения.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

В полиции указали, что правоохранители расследуют обстоятельства избиения четырех жителей Ивано-Франковской области.

Реклама

Инцидент произошел 7 декабря около 3:30 на территории автозаправки на улице Львовской в Шептицком. Там компания людей устроила конфликт с водителем и пассажирами микроавтобуса. Последние — артисты одного из прикарпатских народных ансамблей. Они возвращались из гастрольного тура в Ивано-Франковск и заехали на АЗС.

Во время конфликта телесные повреждения получили трое артистов и водитель из Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет. У одного из них — перелом, у других — ушибы и ссадины.

Полицейские установили всех участников потасовки. С ними продолжаются следственные действия.

По данному факту следователи прокуратуры начали уголовное производство по статье о хулиганстве. За это грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или заключение на срок до четырех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Реклама

Напомним, 7 декабря стало известно, что на АЗС в городе Шептицкий группа из примерно шести неизвестных молодых людей и трех девушек совершила нападение на артистов ансамбля «Гуцулія», которые возвращались с гастролей. Художественный руководитель Василий Шеремета сообщил, что нападавшие ворвались в автобус и применили физическое насилие. В результате нападения артисты получили многочисленные травмы: сломанные носы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением (нужна операция), а также пострадала администратор.