У Львові провели унікальну операцію: медики за допомогою ШІ знищили метастази у печінці пацієнтки

У Львові за допомогою ШІ провели унікальну операцію / © Перше медичне об'єднання Львова

У Львові в лікарні святого Пантелеймона 45-річній жінці знищили три метастази в печінці за допомогою штучного інтелекту. Вже за дві години після операції пацієнтка ходила по палаті, а наступного ранку поїхала додому.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

45-річна Оксана Мойсеєнко бореться з онкологічною хворобою з 2017 року. Тоді їй діагностували нейроендокринну пухлину печінки. Перші методи лікування не дали очікуваного результату: незважаючи на трансартеріальну емболізацію, пухлина продовжувала рости, здавлювати органи, і пацієнтці довелося перенести складну операцію з видалення більшої частини печінки. Та вже за пів року в залишковій паренхімі з’явилися метастази.

У медзакладі зазначили, що для нейроендокринних пухлин хіміотерапія зазвичай малоефективна. Тому реальним шансом зупинити прогресування захворювання для Оксани стала радіочастотна абляція — метод, що дозволяє точково знищувати пухлинні осередки теплом ізсередини.

Новий метод візуалізує метастази, яких не видно на УЗД або КТ

Після початку повномасштабної війни Оксана переїхала з Нікополя до Івано-Франківська та продовжила лікування вже у Львові — у лікарні святого Пантелеймона. Саме тут запрацювала сучасна система навігації, яка поєднує в собі декілька технологій: накладення МРТ на КТ у режимі реального часу; візуалізацію навіть тих метастазів, яких не видно на УЗД або КТ; вибір оптимальної траєкторії введення електрода. І, що найголовніше — оцінку повноти абляції за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Медики кажуть, що цей підхід кардинально змінює можливості лікування. Якщо раніше деякі вузли залишались непомітними або технічно недоступними, навігаційна система дозволяє «побачити» їх, точно влучити в центр ураження та переконатися, що пухлинна тканина знищена повністю.

«Це — єдина навігаційна система в Україні. Ми активно впроваджуємо цю технологію, тому що бачимо результат. Навіть тоді, коли традиційні методи дають обмежені можливості, сучасна навігація й штучний інтелект дозволяють виконати процедуру максимально точно й безпечно», — розповів інтервенційний онколог Святослав Балака.

У випадку Оксани лікарям вдалося у такий спосіб знищити три метастази в печінці.

«Для мене абляція — це єдиний шанс продовжити життя. Я здивована, наскільки швидко все пройшло. Вже за дві години після процедури я ходила по палаті, могла їсти, пити. Наступного ранку поїхала додому. Дуже хочу вірити, що далі приїжджатиму лише на контрольні огляди та повернуся до життя без страху», — каже пацієнтка.

У медзакладі додали, що сучасні навігаційні системи та ШІ не замінюють лікаря, але роблять його точність ювелірною, а лікування — більш ефективним і передбачуваним.

