На Львівщині пасажирський автобус "Відень–Київ" потрапив у ДТП, багато постраждалих (фото)

ДТП на Львівщині / © Поліція Львівської області

На автодорозі «Київ–Чоп» у Стрийському районі сьогодні, 17 січня, близько 8:00 ранку сталося ДТП за участю рейсового автобуса, який виконував міжнародний рейс «Відень–Київ».

Про це повідомила поліція Львівської області у Facebook.

Стало відомо, що автобус Setra під керуванням 59-річного водія виїхав за межі проїзної частини дороги, врізався в металевий відбійник та далі — у дерево.

У салоні на момент аварії перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, дев’ять осіб віком від 19 до 69 років звернулися по медичну допомогу, семеро з них були госпіталізовані. Наразі медики уточнюють їхні діагнози.

Інших пасажирів поліцейські доправили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячі напої, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.

© Поліція Львівської області

На місці ДТП працюють правоохоронці та слідчі, які встановлюють усі обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Прикарпатті перекинувся пасажирський автобус.