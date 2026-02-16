Двухэтажный автобус слетел с трассы под Львовом, есть пострадавшие (фото)

ДТП / © Полиция Львовской области

Во Львовской области утром на автодороге Львов-Луцк вблизи села Дернов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого травмы получили три женщины.

Об этом сообщили в Полиция Львовской области в Facebook.

По предварительным данным, водитель автобуса Van Hool, 45-летний житель Дрогобычского района, во время движения потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажирок: 51-летняя женщина из Днепропетровской области, а также две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Следователи отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с возможным лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине пассажирский автобус «Вена-Киев» попал в ДТП, в результате аварии пострадало много пассажиров.