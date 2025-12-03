- Дата публікації
Два органи від батьків: унікальну родинну трансплантацію провели 7-річному хлопчику вперше в Україні
У Львові вперше в Україні виконали подвійну родинну трансплантацію 7-річному Артуру з рідкісною хворобою: донорами нирки та частини печінки стали його батько та мати.
У Львові лікарі Першого медоб'єднання виконали унікальну для України операцію: подвійну родинну трансплантацію семирічному хлопчику з Івано-Франківщини. Дитині пересадили нирку від батька та частину печінки від матері. Операція була єдиним шансом для Артура на життя після тривалої боротьби з рідкісною хворобою.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Семирічний Артур народився здоровим, але вже у два роки йому діагностували агресивну злоякісну пухлину — саркому малого тазу. Після складного лікування рак відступив, проте почалися нові проблеми зі здоров'ям, які призвели до відмови обох нирок.
Генетичне обстеження виявило у хлопчика первинну гіпероксалурію — рідкісну мутацію. Через неї печінка не виробляла необхідний фермент, а невиведений оксалат формував каміння в нирках. До трансплантації хлопчик важив лише 16 кілограмів і постійно потребував гемодіалізу.
Керівник Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова Максим Овечко назвав це "справжнім викликом", адже пересадка лише нирки була неможливою, оскільки першопричина хвороби була в печінці. Раніше в Україні нікому не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію дитині.
Щоб дати Артуру шанс на повноцінне життя, донорами обох органів стали його батьки. Операція пройшла у три етапи: спершу видалили непрацюючі нирки, потім трансплантували нирку від батька, і насамкінець — пересадили частину печінки від матері.
Обидва органи успішно прижилися. Сьогодні Артур нарешті набирає вагу, сміється і, за повідомленням медиків, "мріє про здійснення простих дитячих бажань, як-от вперше в житті випити солодкої газованки".
