Два органи від батьків: унікальну родинну трансплантацію провели 7-річному хлопчику вперше в Україні

Артурчик поряд з Максимом Овечко, керівником Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова / © Суспільне

Реклама

У Львові лікарі Першого медоб'єднання виконали унікальну для України операцію: подвійну родинну трансплантацію семирічному хлопчику з Івано-Франківщини. Дитині пересадили нирку від батька та частину печінки від матері. Операція була єдиним шансом для Артура на життя після тривалої боротьби з рідкісною хворобою.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Семирічний Артур народився здоровим, але вже у два роки йому діагностували агресивну злоякісну пухлину — саркому малого тазу. Після складного лікування рак відступив, проте почалися нові проблеми зі здоров'ям, які призвели до відмови обох нирок.

Реклама

Генетичне обстеження виявило у хлопчика первинну гіпероксалурію — рідкісну мутацію. Через неї печінка не виробляла необхідний фермент, а невиведений оксалат формував каміння в нирках. До трансплантації хлопчик важив лише 16 кілограмів і постійно потребував гемодіалізу.

Пацієнт лікарні Святого Миколая – 7-річний Артур. / © Суспільне

Керівник Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова Максим Овечко назвав це "справжнім викликом", адже пересадка лише нирки була неможливою, оскільки першопричина хвороби була в печінці. Раніше в Україні нікому не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію дитині.

Щоб дати Артуру шанс на повноцінне життя, донорами обох органів стали його батьки. Операція пройшла у три етапи: спершу видалили непрацюючі нирки, потім трансплантували нирку від батька, і насамкінець — пересадили частину печінки від матері.

Обидва органи успішно прижилися. Сьогодні Артур нарешті набирає вагу, сміється і, за повідомленням медиків, "мріє про здійснення простих дитячих бажань, як-от вперше в житті випити солодкої газованки".

Реклама

Раніше у Львові медики провели відкриту операцію на грудній клітці у дитини через застряглий пластиковий ковпачок від ручки. Інцидент стався після того, як школяр проковтнув ковпачок під час уроку.