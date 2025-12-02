У Львові чоловік втік від поліції і ТЦК: його знайшли і покарали

У Львові засудили чоловіка, який втік від поліції та ТЦК / © ТСН

Реклама

Сихівський районний суд міста Львова 27 листопада 2025 року ухвалив вирок у справі про напад на правоохоронця та військовослужбовця. Обвинувачений, застосувавши сльозогінний газ, втік від військового ТЦК і правоохоронця. За це його засудили до іспитового терміну.

Що відомо про інцидент

Інцидент стався 10 вересня 2025 року близько 12:15 год на парковці по вулиці Бузковій у Львові.

Дільничний офіцер поліції та солдат (стрілець взводу охорони військової частини) виконували свої функціональні обов’язки, визначені Законами України «Про Національну поліцію» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме — здійснювали патрулювання щодо оповіщення населення.

Реклама

Обвинувачений почав втікати, коли правоохоронці звернулися до нього з вимогою щодо перевірки військово-облікових документів.

Коли поліцейський та військовий його наздогнали біля припаркованого автомобіля, чоловік розпилив у їхній бік газовий балончик.

Внаслідок нападу офіцер поліції та військовослужбовець ТЦК отримали хімічний опік І ступеня рогівки та кон’юнктиви обох очей, які класифікуються як легкі тілесні ушкодження. Після нападу чоловік втік з місця події.

Що розповів підсудний

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини. Він зазначив, що «злякавшись» вимоги пред’явити документи, дістав балон зі сльозогінним газом і розпилив його у бік працівника ТЦК та поліцейського.

Реклама

Суд кваліфікував дії чоловіка як напад на працівника правоохоронного органу та службову особу у зв’язку з їхньою службовою діяльністю.

Вирок суду

Чоловіка визнали винним за за ч.2 ст. 345, ч.2 ст. 350 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.