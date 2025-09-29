Львівські хірурги врятували дитину після застрягання ковпачка у бронху

Лікарі / © Associated Press

Реклама

У Львові медики провели відкриту операцію на грудній клітці у дитини через застряглий пластиковий ковпачок від ручки. Інцидент стався після того, як школяр проковтнув ковпачок під час уроку.

Про це пише видання Високий замок.

За словами лікаря Дмитра Грицака, дитина жувала ручку і ковпачок випадково потрапив у дихальні шляхи. Під час бронхоскопії фахівці виявили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху.

Реклама

«Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп — неможливо, спроби тривали біля 4-х годин. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику», — зазначив Дмитро Грицак», — пояснив хірург.

Дмитро Грицака наголосив, що сторонні предмети у дихальних шляхах є однією з головних причин раптового удушення у дітей. Особливо небезпечними вважаються ковпачки від ручок: вони гладкі, слизькі і часто не мають вентиляційного отвору, що здатне повністю перекрити просвіт бронха або трахеї, залишаючи дитину без доступу до повітря на кілька хвилин.

Лікар радить батькам купувати ручки з ковпачками, що мають отвори, та стежити, щоб діти не брали ручки до рота і не «жували» ковпачки.

«Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися чи дихати зі свистом — це може бути стороннє тіло, і час тут іде на хвилини … Переважна більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, проте є випадки, коли єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання», — додав хірург.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зі шлунка 15-річної дівчинки видалили 2,4 кг волосся.