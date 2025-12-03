ТСН в социальных сетях

Два органа от родителей: уникальную семейную трансплантацию провели 7-летнему мальчику впервые в Украине

Во Львове впервые в Украине выполнили двойную семейную трансплантацию 7-летнему Артуру с редкой болезнью: донорами почки и части печени стали его отец и мать.

Артурчик рядом с Максимом Овечко, руководителем Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова

Артурчик рядом с Максимом Овечко, руководителем Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова / © Суспільне

Во Львове врачи Первого медобъединения выполнили уникальную для Украины операцию: двойную семейную трансплантацию семилетнему мальчику из Ивано-Франковской области. Ребёнку пересадили почку от отца и часть печени от матери. Операция была единственным шансом для Артура на жизнь после продолжительной борьбы с редкой болезнью.

Об этом сообщает "Суспільне".

Семилетний Артур родился здоровым, но уже через два года ему диагностировали агрессивную злокачественную опухоль — саркому малого таза. После сложного лечения рак отступил, однако начались новые проблемы со здоровьем, которые привели к отказу обеих почек.

Генетическое обследование выявило у мальчика первичную гипероксалурию – редкую мутацию. Из-за нее печень не производила необходимый фермент, а невыведенный оксалат формировал камни в почках. До трансплантации мальчик весил всего 16 килограммов и постоянно нуждался в гемодиализе.

Пациент больницы Святого Николая – 7-летний Артур. / © Суспільне

Пациент больницы Святого Николая – 7-летний Артур. / © Суспільне

Руководитель Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова Максим Овечко назвал это "настоящим вызовом", ведь пересадка только почки была невозможна, поскольку первопричина болезни была в печени. Ранее в Украине никому не проводили такую комбинированную семейную трансплантацию ребенку.

Чтобы дать Артуру шанс на полноценную жизнь, донорами обоих органов стали его родители. Операция прошла в три этапа: сначала удалили неработающие почки, затем трансплантировали почку от отца, и наконец — пересадили часть печени от матери.

Оба органа успешно прижились. Сегодня Артур наконец-то набирает вес, смеется и, по сообщению медиков, "мечтает об осуществлении простых детских желаний, например впервые в жизни выпить сладкой газировки".

Ранее во Львове медики провели открытую операцию на грудной клетке у ребенка из-за застрявшего пластикового колпачка от ручки. Инцидент произошел после того, как школьник проглотил колпачок во время урока.

