Багатодітну матір з Львівщини змусили повернути державі соціальні виплати: що сталось

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок місцевій жительці, яка стала учасницею злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами. Мати трьох дітей разом із двома спільниками фальсифікувала документи для отримання компенсації за послугу «Муніципальна няня», хоча фактично ніхто за дітьми не доглядав.

Про це йдеться у вироку суду.

Багатодітна матір зі спільниками вигадали, як отримати гроші від держави

Як встановив суд, злочинний план виник ще на початку 2022 року. Обвинувачена, яка працює продавчинею в одному з мережевих супермаркетів, вступила у змову з подружжям (матеріали щодо них виділені в окреме провадження).

Схема працювала наступним чином:

Фіктивний договір: Спільниця підробила підпис обвинуваченої на договорі про надання послуг з догляду за дитиною. «Муніципальною нянею» офіційно став її чоловік. Імітація оплати: Щоб отримувати відшкодування від держави, потрібно було показувати чеки про оплату послуг няні. Чоловік-спільник сам від імені матері вносив гроші в касу банку на свій же рахунок (6 300 грн щомісяця), отримував квитанцію та подавав її до соцзахисту. Розподіл «прибутку»: Держава компенсувала витрати, перераховуючи кошти на картку матері. Після цього вона віддавала частину грошей спільникам.

Загалом за період з лютого по грудень 2022 року зловмисники виманили у держави 69 300 гривень. З них обвинувачена залишила собі 36 300 грн, а 33 000 грн забрало подружжя «організаторів».

Каяття та угода з правосуддям

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вона щиро розкаялася та встигла добровільно повернути до бюджету частину вкрадених коштів — 33 600 гривень.

Враховуючи визнання вини та наявність трьох малолітніх дітей, прокурор та обвинувачена уклали угоду про визнання винуватості.

Вирок суду

Суд затвердив угоду та призначив наступне покарання:

Основне покарання: 1 рік позбавлення волі.

Іспитовий строк: На підставі ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном (іспитовим строком) 1 рік.

Обов’язки: Засуджена має періодично з’являтися для реєстрації до органів нагляду та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, це не перший випадок шахрайства із програмою «Муніципальна няня». Мешканка Дрогобиччини підробила документи про тяжкі хвороби дітей, щоб отримувати допомогу.