Многодетную мать со Львовщины заставили вернуть государству социальные выплаты: что произошло

На Львовщине завершилось судебное рассмотрение дела о хищении бюджетных средств через государственную программу "Муниципальная няня". Как установил Николаевский районный суд, жительница Стрыйского района по предварительному сговору с супругами фальсифицировала отчеты об уходе за детьми, нанеся государству ущерб на сумму почти 70 тысяч гривен.

Многодетная мать получила приговор за мошенничество

Многодетная мать получила приговор за мошенничество / © Фото из открытых источников

Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор местной жительнице, которая стала участницей преступной схемы по завладению бюджетными средствами. Мать троих детей вместе с двумя сообщниками фальсифицировала документы для получения компенсации за услугу «Муниципальная няня», хотя фактически никто за детьми не ухаживал.

Об этом говорится в приговоре суда.

Многодетная мать с сообщниками придумали, как получить деньги от государства

Как установил суд, преступный план возник еще в начале 2022 г. Обвиняемая, которая работает продавщицей в одном из сетевых супермаркетов, вступила в сговор с супругами (материалы по ним выделены в отдельное производство).

Схема работала следующим образом:

  1. Фиктивный договор: Сообщница подделала подпись обвиняемой на договоре о предоставлении услуг по уходу за ребенком. «Муниципальной няней» официально стал ее муж.

  2. Имитация оплаты: Чтобы получать возмещение от государства, нужно было показывать чеки об оплате услуг няни. Муж-соучастник сам от имени матери вносил деньги в кассу банка на свой же счет (6 300 грн ежемесячно), получал квитанцию и подавал ее в соцзащиту.

  3. Распределение «прибыли»: Государство компенсировало расходы, перечисляя средства на карточку матери. После этого она отдавала часть денег сообщникам.

Всего за период с февраля по декабрь 2022 года злоумышленники выманили у государства 69 300 гривен. Из них обвиняемая оставила себе 36 300 грн, а 33 000 грн забрали супруги «организаторы».

Раскаяние и сделка с правосудием

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Она искренне раскаялась и успела добровольно вернуть в бюджет часть украденных средств — 33 600 гривен.

Учитывая признание вины и наличие трех малолетних детей, прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании вины.

Приговор суда

Суд утвердил соглашение и назначил следующее наказание:

  • Основное наказание: 1 год лишения свободы.

  • Испытательный срок: На основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком (испытательным сроком) 1 год.

  • Обязанности: Осужденная должна периодически появляться для регистрации в органы надзора и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, это не первый случай мошенничества с программой «Муниципальная няня». Жительница Дрогобыччины подделала документы о тяжелых болезнях детей, чтобы получать помощь

