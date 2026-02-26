- Дата публикации
Многодетную мать со Львовщины заставили вернуть государству социальные выплаты: что произошло
На Львовщине завершилось судебное рассмотрение дела о хищении бюджетных средств через государственную программу "Муниципальная няня". Как установил Николаевский районный суд, жительница Стрыйского района по предварительному сговору с супругами фальсифицировала отчеты об уходе за детьми, нанеся государству ущерб на сумму почти 70 тысяч гривен.
Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор местной жительнице, которая стала участницей преступной схемы по завладению бюджетными средствами. Мать троих детей вместе с двумя сообщниками фальсифицировала документы для получения компенсации за услугу «Муниципальная няня», хотя фактически никто за детьми не ухаживал.
Об этом говорится в приговоре суда.
Многодетная мать с сообщниками придумали, как получить деньги от государства
Как установил суд, преступный план возник еще в начале 2022 г. Обвиняемая, которая работает продавщицей в одном из сетевых супермаркетов, вступила в сговор с супругами (материалы по ним выделены в отдельное производство).
Схема работала следующим образом:
Фиктивный договор: Сообщница подделала подпись обвиняемой на договоре о предоставлении услуг по уходу за ребенком. «Муниципальной няней» официально стал ее муж.
Имитация оплаты: Чтобы получать возмещение от государства, нужно было показывать чеки об оплате услуг няни. Муж-соучастник сам от имени матери вносил деньги в кассу банка на свой же счет (6 300 грн ежемесячно), получал квитанцию и подавал ее в соцзащиту.
Распределение «прибыли»: Государство компенсировало расходы, перечисляя средства на карточку матери. После этого она отдавала часть денег сообщникам.
Всего за период с февраля по декабрь 2022 года злоумышленники выманили у государства 69 300 гривен. Из них обвиняемая оставила себе 36 300 грн, а 33 000 грн забрали супруги «организаторы».
Раскаяние и сделка с правосудием
Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Она искренне раскаялась и успела добровольно вернуть в бюджет часть украденных средств — 33 600 гривен.
Учитывая признание вины и наличие трех малолетних детей, прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании вины.
Приговор суда
Суд утвердил соглашение и назначил следующее наказание:
Основное наказание: 1 год лишения свободы.
Испытательный срок: На основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком (испытательным сроком) 1 год.
Обязанности: Осужденная должна периодически появляться для регистрации в органы надзора и сообщать об изменении места жительства или работы.
