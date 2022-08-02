Россия ракетами обстреляла Львовщину: во время воздушной тревоги раздался взрыв

Во Львовской области во вторник, 2 августа, во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Взрывы раздались в Червоноградском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии", — сообщил Козицкий.

Напомним, украинская противовоздушная оборона во вторник, 2 августа, сбила в небе над Винницкой областью две вражеские ракеты.

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