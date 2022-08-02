Россия ракетами обстреляла Львовщину: во время воздушной тревоги раздался взрыв

Во Львовской области во вторник, 2 августа, во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Взрывы раздались в Червоноградском районе Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии", — сообщил Козицкий.
Напомним, украинская противовоздушная оборона во вторник, 2 августа, сбила в небе над Винницкой областью две вражеские ракеты.
Читайте также:
- Ракетный взрыв унес жизни мужчины и 13-летнего сына: во Львове спасли из "того" мира раненую 40-летнюю Оксану из Лимана
- После взрыва разлетелись "тепловые ловушки": Россия обстреляла Одесщину двумя ракетами "Искандер"
- Обстрел Киевщины: правоохранители обнаружили обломки еще одной ракеты и показали огромную воронку (фото, видео)