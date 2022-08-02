Росія ракетами обстріляла Львівщину: під час повітряної тривоги пролунав вибух

У Львівській області у вівторок, 2 серпня, під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Вибухи пролунали у Червоноградському районі Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - повідомив Козицький.
Нагадаємо, українська протиповітряна оборона у вівторок, 2 серпня, збила у небі над Вінницькою областю дві ворожі ракети.
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