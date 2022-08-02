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Росія ракетами обстріляла Львівщину: під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Росія ракетами обстріляла Львівщину: під час повітряної тривоги пролунав вибух

Фото: Associated Press

У Львівській області у вівторок, 2 серпня, під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Вибухи пролунали у Червоноградському районі Львівської області. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - повідомив Козицький. 

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона у вівторок, 2 серпня, збила у небі над Вінницькою областю дві ворожі ракети.

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