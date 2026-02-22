Зарядка электромобиля из окна квартиры: энергетики предупредили об опасности

Зарядка электромобилей / © pexels.com

В ЧАО "Львовоблэнерго" объяснили, можно ли заряжать электромобили с помощью удлинителей из квартир многоквартирных домов. В компании отмечают: такая практика не только опасна, но и противоречит требованиям пожарной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Во “Львовоблэнерго” отмечают, что к ним часто обращаются потребители с вопросами о возможности зарядки электрокаров через удлинители из жилья. В то же время, компания подчеркивает, что не обслуживает внутридомовые электросети — за это отвечает управляющий домом, в частности ОСМД или другие жилищные организации.

Тем не менее, энергетики напоминают: использование удлинителей для зарядки электромобилей является нарушением правил пожарной безопасности и может привести к возгоранию. В частности, действующие Правила пожарной безопасности в Украине запрещают применение самодельных или устройств, не отвечающих требованиям к электроустановкам.

В компании также обратили внимание, что вопрос зарядки электротранспорта возле многоквартирных домов уже урегулирован законодательством. Согласно нормам, именно объединение совладельцев должно обустраивать на придомовой территории парковочные места со станциями зарядки.

Порядок использования такими станциями, а также компенсация расходов на электроэнергию определяются решением общего собрания ОСМД. При этом обязательным условием есть установление отдельного учета электроэнергии, потребленной зарядными станциями.

Во “Львовоблэнерго” рекомендуют жителям, желающим организовать безопасную зарядку электромобилей, обращаться в свой ОСМД для создания соответствующей инфраструктуры.

