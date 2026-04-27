В многоэтажке Львова прогремел взрыв: есть погибший

Во Львове раздался взрыв: есть погибший / © Львівська міська рада

Реклама

Сегодня, 27 апреля, во Львове, в одной из многоэтажек раздался взрыв и произошел пожар.

Об этом сообщает полиция Львовской области и Львовский городской совет.

Инцидент произошел на улице Юрия Липы во Львове. В полицию поступило сообщение о пожаре и взрыве в одной из квартир на 8 этаже. Как результат — повреждена стена между комнатами в квартире.

Реклама

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело. Полицейские устанавливают личность этого человека. Правоохранители выясняют причины взрыва и возгорания.

«Была на кухне. Сильный взрыв был, если бы сорвавшиеся гранаты. Выбежали на балкон. Все окна у соседей вылетели. Побежала к соседке, а у нее потолок с девятого упал на восьмой этаж… И все — вызвали скорую, полицию, пожарных. То точно взорвали, точно не знаю. Мы там никого не знаем, потому что там снимают жилье», — рассказала «Суспильному» очевидца и местная жительница Наталья Матвеев.

Напомним, что вчера в Харькове возле супермаркета взорвали гранату.

Новости партнеров