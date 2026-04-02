Львів
1775
2 хв

Вбивство працівника ТЦК у Львові: у військкоматі зробили тверду заяву

У ТЦК та СП наголосили на важливості розслідування та невідворотності покарання за вбивство військового.

Ірина Лаб'як
Військовослужбовець ТЦК та СП

Військовослужбовець ТЦК та СП / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

У Львівському обласному ТЦК та СП офіційно відреагували на зухвале вбивство свого співробітника, яке сталося посеред дня 2 квітня. Там висловили співчуття родині загиблого та запевнили, що нападник не уникне суворої відповідальності.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці установи.

«Сьогодні, 2 квітня, близько 13:20 в районі вулиці Патона у Львові, під час виконання службових обов’язків військовослужбовцю одного з ТЦК та СП міста Львова невідомий завдав смертельного удару в шию», — вказано в повідомленні.

Правоохоронці влаштували спеціальну операцію для встановлення обставин і пошуку нападника. До роботи залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, працівники карного розшуку, патрульні та інші підрозділи поліції Львівської області.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження а статтею про умисне вбивство. Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін.

«Висловлюємо співчуття рідним загиблого побратима. Покарання для нападника буде невідворотним», — наголосили в обласному ТЦК.

Вбивство військового ТЦК у Львові — що відомо

Нагадаємо, у Львові під час заходів оповіщення невідомий смертельно поранив ножем у шию 52-річного військовослужбовця ТЦК. Конфлікт стався 2 квітня в районі вулиці Патона, після чого нападник втік. Попри реанімаційні дії медиків, військовослужбовець помер у лікарні.

Поліція розпочала спецоперацію та відкрила провадження за статтею про умисне вбивство. В ОВА наголосили на невідворотності покарання для зловмисника.

Згодом стало відомо, що у Львові затримали 35-річного інспектора митниці, який ударив ножем у шию співробітника ТЦК. Поліція провела спецоперацію для розшуку нападника, наразі тривають слідчі дії та встановлюються мотиви злочину.

