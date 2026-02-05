Температурные качели на Львовщине: когда ждать дождь, гололед и сильные морозы

Какой будет погода на Львовщине 6 февраля / © pixabay.com

Реклама

На Львовщине ожидается кратковременная оттепель, которая принесет с собой туманы, гололед и опасное поднятие уровней воды в реках.

Чего ожидать жителям региона и когда вернутся морозы — читайте в материале ТСН.ua.

Какой будет погода во Львове и области в ближайшие дни

По данным Львовского регионального гидрометцентра, в пятницу, 6 февраля, жителей области ждет облачная погода с периодическими прояснениями.

Реклама

Синоптики прогнозируют смешанные осадки: в течение дня возможен небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от минус 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 0…+5 градусов тепла.

В самом Львове погода будет похожей, как в области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Город окутает туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Температура во Львове ночью будет держаться в пределах 0 и +2 градусов тепла, а днем ожидается стабильный «плюс» — от 2 до 4 градусов тепла.

Реклама

Согласно данным портала Sinoptik, ближайшие два дня — 6 и 7 февраля — станут периодом кратковременного потепления.

В частности 6 февраля ожидается, что в течение всех суток будет пасмурно.

Погода во Львове 6 февраля

Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +2 тепла.

7 февраля тенденция к повышению температуры сохранится. Несмотря на облачность, воздух останется довольно теплым для этого времени года.

Реклама

Погода во Львове 7 февраля

Синоптики прогнозируют до +1 градусов тепла днем и ночью. Осадков не предвидится.

Когда ожидать похолодание

В воскресенье жителям Львова и области стоит готовиться к похолоданию. В частности, 8 февраля во Львове солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру может усилиться.

Температура воздуха будет колебаться от -3 градусов мороза ночью до -4 градусов мороза днем.

Погода во Львове 8 февраля

В понедельник мороз будет более ощутимым. Синоптики прогнозируют 9 февраля облачную погоду, однако без осадков.

Реклама

Температура воздуха составит от -7 градусов мороза ночью до -11 днем.

Погода во Львове 9 февраля

Метеорологи предупреждают о сложной ситуации на дорогах

Согласно сообщению Львовского гидрометцентра, 6 февраля в регионе ожидаются сложные погодные условия.

Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде и сильном тумане, из-за которого видимость на дорогах упадет до 200-500 метров.

Ожидается, что гололедица будет наблюдаться как по области, так и в самом Львове.

Реклама

Во Львовской области 6 февраля объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине ожидается повышение уровней воды в реках

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Львовщины и Франковщины По данным ГУ ГСЧС Украины, из-за оттепели и осадков в течение 6-8 февраля в бассейне Днестра ожидается изменение гидрологической ситуации. Уровень воды может подняться на 0,2-0,7 метра.

Процесс будет сопровождаться разрушением льда, а местами — ледоходом. Спасатели предостерегают: возможно образование заторов изо льда, что повлечет резкие колебания уровня воды.

Ранее ТСН.ua писал о том, сколько еще украинцам придется терпеть морозы и когда придет потепление

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.