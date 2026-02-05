- Дата публикации
Температурные качели на Львовщине: когда ждать дождь, гололед и сильные морозы
Кратковременное потепление во Львове будет сопровождаться сложными дорожными условиями и гидрологическими изменениями в бассейне Днестра
На Львовщине ожидается кратковременная оттепель, которая принесет с собой туманы, гололед и опасное поднятие уровней воды в реках.
Чего ожидать жителям региона и когда вернутся морозы — читайте в материале ТСН.ua.
Какой будет погода во Львове и области в ближайшие дни
По данным Львовского регионального гидрометцентра, в пятницу, 6 февраля, жителей области ждет облачная погода с периодическими прояснениями.
Синоптики прогнозируют смешанные осадки: в течение дня возможен небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от минус 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 0…+5 градусов тепла.
В самом Львове погода будет похожей, как в области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Город окутает туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.
Температура во Львове ночью будет держаться в пределах 0 и +2 градусов тепла, а днем ожидается стабильный «плюс» — от 2 до 4 градусов тепла.
Согласно данным портала Sinoptik, ближайшие два дня — 6 и 7 февраля — станут периодом кратковременного потепления.
В частности 6 февраля ожидается, что в течение всех суток будет пасмурно.
Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +2 тепла.
7 февраля тенденция к повышению температуры сохранится. Несмотря на облачность, воздух останется довольно теплым для этого времени года.
Синоптики прогнозируют до +1 градусов тепла днем и ночью. Осадков не предвидится.
Когда ожидать похолодание
В воскресенье жителям Львова и области стоит готовиться к похолоданию. В частности, 8 февраля во Львове солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру может усилиться.
Температура воздуха будет колебаться от -3 градусов мороза ночью до -4 градусов мороза днем.
В понедельник мороз будет более ощутимым. Синоптики прогнозируют 9 февраля облачную погоду, однако без осадков.
Температура воздуха составит от -7 градусов мороза ночью до -11 днем.
Метеорологи предупреждают о сложной ситуации на дорогах
Согласно сообщению Львовского гидрометцентра, 6 февраля в регионе ожидаются сложные погодные условия.
Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде и сильном тумане, из-за которого видимость на дорогах упадет до 200-500 метров.
Ожидается, что гололедица будет наблюдаться как по области, так и в самом Львове.
Во Львовской области 6 февраля объявлен І уровень опасности, желтый.
На Львовщине ожидается повышение уровней воды в реках
Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Львовщины и Франковщины По данным ГУ ГСЧС Украины, из-за оттепели и осадков в течение 6-8 февраля в бассейне Днестра ожидается изменение гидрологической ситуации. Уровень воды может подняться на 0,2-0,7 метра.
Процесс будет сопровождаться разрушением льда, а местами — ледоходом. Спасатели предостерегают: возможно образование заторов изо льда, что повлечет резкие колебания уровня воды.
Ранее ТСН.ua писал о том, сколько еще украинцам придется терпеть морозы и когда придет потепление
