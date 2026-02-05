Температурні гойдалки на Львівщині: коли чекати на дощ, ожеледицю та сильні морози

Якою буде погода на Львівщині 6 лютого / © pixabay.com

На Львівщині очікується короткочасна відлига, яка принесе з собою тумани, ожеледицю та небезпечне підняття рівнів води у річках.

Чого очікувати жителям регіону та коли повернуться морози — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Якою буде погода у Львові та області найближчими днями

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у п’ятницю, 6 лютого, на мешканців області чекає хмарна погода з періодичними проясненнями.

Синоптики прогнозують змішані опади: протягом дня можливий невеликий дощ, який подекуди переходитиме у мокрий сніг.

Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5–10 м/с. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від мінус 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 0…+5 градусів тепла.

У самому Львові погода буде схожою, як в області. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Місто огорне туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 200–500 метрів.

Температура у Львові вночі триматиметься в межах 0 та +2 градусів тепла, а вдень очікується стабільне «плюс» — від 2 до 4 градусів тепла.

Згідно з даними порталу Sinoptik, найближчі два дні — 6 та 7 лютого — стануть періодом короткочасного потепління.

Зокрема 6 лютого очікується, що протягом усієї доби буде похмуро.

Погода у Львові 6 лютого / © скриншот

Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від +1 до +2 тепла.

7 лютого тенденція до підвищення температури збережеться. Попри хмарність, повітря залишиться доволі теплим для цієї пори року.

Погода у Львові 7 лютого / © скриншот

Синоптики прогнозують до +1 градусів тепла вдень та вночі. Опадів не передбачається.

Коли очікувати похолодання

У неділю жителям Львова та області варто готуватися до похолодання. Зокрема, 8 лютого Львові сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дрібний сніг, який до вечора може посилитися.

Температура повітря коливатиметься від -3 градусів морозу вночі до -4 градусів морозу вдень.

Погода у Львові 8 лютого / © скриншот

У понеділок мороз буде більш відчутним. Синоптики прогнозують 9 лютого хмарну погоду, проте без опадів.

Температура повітря становитиме від -7 градусів морозу вночі до -11 вдень.

Погода у Львові 9 лютого / © скриншот

Метеорологи попереджають про складну ситуацію на дорогах

Згідно із повідомленням Львівського гідрометцентру, 6 лютого в регіоні очікуються складні погодні умови.

Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю та сильний туман, через який видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів.

Очікується, що ожеледиця спостерігатиметься як по області, так і в самому Львові.

У Львівській області 6 лютого оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На Львівщині очікується підвищення рівнів води в річках

Рятувальники попереджають про підйом рівня води на річках Львівщини та Франківщини За даними ГУ ДСНС України, через відлигу та опади протягом 6–8 лютого в басейні Дністра очікується зміна гідрологічної ситуації. Рівень води може піднятися на 0,2–0,7 метра.

Процес супроводжуватиметься руйнуванням криги, а місцями — льодоходом. Рятувальники застерігають: можливе утворення заторів із льоду, що спричинить різкі коливання рівня води.

Раніше ТСН.ua писав про те, скільки ще українцям доведеться терпіти морози та коли прийде потепління.

