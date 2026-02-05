- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 2 мин
Курьез под Львовом: суд дал незваному "гостю" почти 7 лет тюрьмы, а потерпевшего оштрафовал — что произошло
Под Львовом суд оштрафовал потерпевшего, который 14 раз прогулял заседание и оказался дезертиром, а обвиняемого отправил за решетку на длительный срок. Детали дела.
В Перемышлянском районном суде завершилось рассмотрение дела о незаконном проникновении в чужое жилье.
Мужчина, который молотком выбил окно и влез в чужую квартиру, получил почти 7 лет тюрьмы. Однако не меньшее внимание привлек потерпевший: он 14 раз проигнорировал суд, за что получил штраф, а впоследствии выяснилось, что он самовольно покинул воинскую часть и находится в розыске.
Об этом говорится в приговоре суда.
Мужчина проник в чужую квартиру
События разворачивались в городе Бибрка 5 апреля 2025 года. Обвиняемый, имея «внезапный умысел», с помощью молотка разбил стекло и влез в частную квартиру. В доме он пробыл около получаса, ничего не украл и ушел.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок вспышкой эмоций.
Оказалось, что на момент совершения проступка он уже был осужден за грабеж Сиховским судом Львова и должен был отбывать более 6 лет наказания.
Почему суд наказал и потерпевшего
Потерпевший в течение всего времени рассмотрения дела, в целом 14 раз подряд, не появлялся на заседание, несмотря на то, что был официально уведомлен.
Судья наложил на потерпевшего денежное взыскание.
«За невыполнение процессуальных обязанностей на потерпевшего наложен штраф в размере 6056 гривен», — говорится в материалах суда.
Позже полиция предоставила суду новую информацию: оказалось, что потерпевший является военнослужащим, который самовольно оставил часть (СОЧ). Сейчас мужчина находится в розыске, и где он — неизвестно.
Приговор суда
Поскольку обвиняемый совершил новое преступление (незаконное проникновение в жилище), не отбыв старый срок за грабеж, суд применил принцип частичного сложения наказаний.
Приговором Сиховского райсуда Львова от 26.09.2024 года мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. За проникновение в чужое жилище его приговорили к 1 году ограничения свободы.
«В соответствии со ст. 72 УК Украины при сложении наказаний по совокупности приговоров менее строгий вид наказания перевести в более строгий вид и определить его в виде лишения свободы на срок в 6 (шесть) месяцев. Согласно ч. 1, 4 ст. 71 УК Украины, путем частичного присоединения не отбытого раньше наказания, согласно приговору Сиховского районного суда Львова от 26 сентября 2024 года, назначить окончательное наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы», — говорится в приговоре суда.