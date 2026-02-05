Курьез под Львовом: суд дал незваному "гостю" почти 7 лет тюрьмы, а потерпевшего оштрафовал — что произошло

Во Львове суд показал и подозреваемого, и потерпевшего / © pixabay.com

В Перемышлянском районном суде завершилось рассмотрение дела о незаконном проникновении в чужое жилье.

Мужчина, который молотком выбил окно и влез в чужую квартиру, получил почти 7 лет тюрьмы. Однако не меньшее внимание привлек потерпевший: он 14 раз проигнорировал суд, за что получил штраф, а впоследствии выяснилось, что он самовольно покинул воинскую часть и находится в розыске.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина проник в чужую квартиру

События разворачивались в городе Бибрка 5 апреля 2025 года. Обвиняемый, имея «внезапный умысел», с помощью молотка разбил стекло и влез в частную квартиру. В доме он пробыл около получаса, ничего не украл и ушел.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок вспышкой эмоций.

Оказалось, что на момент совершения проступка он уже был осужден за грабеж Сиховским судом Львова и должен был отбывать более 6 лет наказания.

Почему суд наказал и потерпевшего

Потерпевший в течение всего времени рассмотрения дела, в целом 14 раз подряд, не появлялся на заседание, несмотря на то, что был официально уведомлен.

Судья наложил на потерпевшего денежное взыскание.

«За невыполнение процессуальных обязанностей на потерпевшего наложен штраф в размере 6056 гривен», — говорится в материалах суда.

Позже полиция предоставила суду новую информацию: оказалось, что потерпевший является военнослужащим, который самовольно оставил часть (СОЧ). Сейчас мужчина находится в розыске, и где он — неизвестно.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда

Поскольку обвиняемый совершил новое преступление (незаконное проникновение в жилище), не отбыв старый срок за грабеж, суд применил принцип частичного сложения наказаний.

Приговором Сиховского райсуда Львова от 26.09.2024 года мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. За проникновение в чужое жилище его приговорили к 1 году ограничения свободы.

«В соответствии со ст. 72 УК Украины при сложении наказаний по совокупности приговоров менее строгий вид наказания перевести в более строгий вид и определить его в виде лишения свободы на срок в 6 (шесть) месяцев. Согласно ч. 1, 4 ст. 71 УК Украины, путем частичного присоединения не отбытого раньше наказания, согласно приговору Сиховского районного суда Львова от 26 сентября 2024 года, назначить окончательное наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы», — говорится в приговоре суда.