Смертельное ДТП с прокурором на Львовщине: детали о чиновнике, который сбил детей военного

Фото с места ДТП на Львовщине, где погибла 14-летняя девочка

Реклама

Стало известно имя прокурора, который 24 февраля сбил двух детей во Львовской области. Это — Руслан Кульчицкий, который находился за рулем авто Škoda Superb. Правоохранители задержали его на месте. В аварии погибла 14-летняя девочка, ее 9-летнего брата забрали в больницу.

Об этом сообщило местное издание LVIV.MEDIA со ссылкой на источники.

За рулем авто Škoda Superb, которым были сбиты дети, находился прокурор Руслан Кульчицкий. Правоохранители задержали его непосредственно на месте аварии.

Реклама

Как сообщил журналист Тарас Середич, Кульчицкий работает в Шептицкой окружной прокуратуре Львовской области. В то же время в декларации чиновника указано, что он занимает должность прокурора-стажера в Херсонской окружной прокуратуре.

В декларации также указан автомобиль Škoda Superb 2011 года выпуска — именно на нем, по данным источников, произошло смертельное ДТП. Владелицей машины является Наталья Кульчицкая, а сам прокурор пользовался ею бесплатно.

Кульчицкий зарегистрирован в доме в селе Раловка Самборского района, который принадлежит Ивану Кульчицкому. Фактически же он проживает в квартире во Львове, владелицей которой является Наталья Кульчицкая.

По данным источников издания, прокурора задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель или травмирование людей. За это «светит» наказание в виде штрафа от 51 до 85 тыс. грн или заключение сроком до 10 лет.

Реклама

Прокурор сбил детей на Львовщине — что известно

Вечером 24 февраля вблизи села Смерекив на Львовщине прокурор Шептицкой окружной прокуратуры за рулем Skoda на пешеходном переходе сбил двух детей. 14-летняя девочка, чей отец сейчас воюет на фронте, погибла на месте, а ее 9-летний брат госпитализирован. Водитель был трезв, его задержали, дело под личный контроль взял генпрокурор.