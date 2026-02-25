Смертельна ДТП з прокурором на Львівщині: деталі про посадовця, який збив дітей військового

Фото з місця ДТП на Львівщині, де загинула 14-річна дівчинка / © LVIV.MEDIA

Стало відоме ім’я прокурора, який 24 лютого збив двох дітей у Львівській області. Це — Руслан Кульчицький, який перебував за кермом авто Škoda Superb. Правоохоронці затримали його на місці. В аварії загинула 14-річна дівчинка, її 9-річного брата забрали до лікарні.

Про це повідомило місцеве видання LVIV.MEDIA із посиланням на джерела.

За кермом авто Škoda Superb, яким було збито дітей, перебував прокурор Руслан Кульчицький. Правоохоронці затримали його безпосередньо на місці аварії.

Як повідомив журналіст Тарас Середич, Кульчицький працює у Шептицькій окружній прокуратурі Львівської області. Водночас у декларації чиновника зазначено, що він обіймає посаду прокурора-стажиста у Херсонській окружній прокуратурі.

У декларації також вказаний автомобіль Škoda Superb 2011 року випуску — саме на ньому, за даними джерел, сталася смертельна ДТП. Власницею машини є Наталія Кульчицька, а сам прокурор користувався нею безоплатно.

Кульчицький зареєстрований у будинку в селі Ралівка Самбірського району, який належить Івану Кульчицькому. Фактично ж він проживає у квартирі у Львові, власницею якої є Наталія Кульчицька.

За даними джерел видання, прокурора затримали за підозрою у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель або травмування людей. За це «світить» покарання у вигляді штрафу від 51 до 85 тис. грн або ув’язнення терміном до 10 років.

Прокурор збив дітей на Львівщині — що відомо

Увечері 24 лютого поблизу села Смереків на Львівщині прокурор Шептицької окружної прокуратури за кермом Skoda на пішохідному переході збив двох дітей. 14-річна дівчинка, чий батько зараз воює на фронті, загинула на місці, а її 9-річний брат госпіталізований. Водій був тверезий, його затримали, справу під особистий контроль взяв генпрокурор.