Поскользнулся и упал на рельсы: на Львовщине спецпоезд насмерть сбил человека

Во Львовском районе в результате наезда поезда погиб мужчина / © Полиция Львовской области

Трагический инцидент произошел 18 февраля во Львовском районе. У железнодорожного перегона «Сихов-Давыдов» под колеса спецпоезда попал 50-летний местный житель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По предварительным данным правоохранителей, около 12:00 на 8 пикете перегона мужчина случайно поскользнулся и упал непосредственно на рельсы перед приближением спецпоезда сообщением «Подзамче-Черновцы». Машинист не сумел вовремя приостановить состав.

Полиция Львовской области уже начала расследование. Дело было открыто по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека). Следователи отдела полиции №3 устанавливают все детали и обстоятельства, которые привели к смертельному наезду.

