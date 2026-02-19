Во Львове водитель обругал таксиста, остановившегося на минуту молчания: как его наказали (видео)

Во Львове мужчина обругал водителя, остановившегося во время минуты молчания

Во Львове водитель обругал таксиста, остановившегося на минуту молчания, требуя пропустить себя.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, что Dacia остановила движение посреди улицы, потому что была ежедневно минута молчания в 9:00. Водитель «БМВ» стал сигналить и ругаться на такие действия.

«Что ты там стоишь, поезжай. Р*гуль. Уезжай в сторону», — сердито кричал водитель «БМВ».

Что говорят в полиции

В полиции Львовской области рассказали детали инцидента.

Инцидент произошел 12 февраля в 09:00 на улице Малоголосковской во Львове. Во время общенациональной минуты молчания 58-летний житель Тернопольской области остановил свой автомобиль, чтобы почтить память погибших. В то же время другой водитель, 51-летний житель Львова, начал сигналить, а затем нецензурной бранью заставлял отъехать водителя стоящей впереди машины и пропустить его.

На львовянина составили административный протокол по ст.173 (Мелкое хулиганство). Ему грозит наказание — наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Водитель извинился

Правонарушитель признал свой проступок и попросил прощения. Он объяснил, что не услышал сигнала о минуте молчания, потому что спешил, поскольку вез дочь в больницу.

Напомним, Верховная Рада Украины 11 февраля официально установила общенациональную минуту молчания в память о погибших жертвах российской агрессии.