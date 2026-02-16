Зверское убийство двух детей на Львовщине: детали трагедии, которая всколыхнула всю Украину

На Львовщине отец лишил жизни своих детей и покончил с собой / © Полиция Львовской области

Ужасная трагедия, которая произошла 15 февраля в селе Станиславчик всколыхнула чуть ли не всю Львовскую область. В собственном доме были найдены тела 42-летнего мужчины и двух его несовершеннолетних детей.

По предварительной версии следствия, отец застрелил сына и дочь из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Сейчас правоохранители и социальные службы пытаются выяснить, что стало мотивом этого ужасного преступления.

Детали — читайте в материале ТСН.ua.

Ужасная трагедия на Львовщине

15 февраля в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области правоохранители обнаружили тела трех человек: 42-летнего местного жителя и его двух детей 13 и 15 лет, без признаков жизни.

В полиции сообщают, что сообщение о выстрелах в одном из домов поступило около 21:25.

Сообщение о выстрелах в одном из домов Станиславчика поступило в полицию около 21:25. / © Полиция Львовской области

Сейчас правоохранители расследуют дело как умышленное убийство двух человек и самоубийство (ст. 115 УК Украины).

Следственные действия продолжаются — полиция выясняет, что именно стало причиной трагедии. Надзор за ходом досудебного расследования осуществляет областная прокуратура.

Жуткие подробности ужасного инцидента

Представитель областной прокуратуры Юрий Матлах в комментарии "Суспільному" рассказал, что свидетелем событий стала бабушка детей. Около половины десятого вечера женщина, находясь в другой комнате, услышала выстрелы.

Зайдя в помещение, она обнаружила тела своего 42-летнего сына и двух внуков — 13-летнего мальчика и 15-летней девушки. Женщина сразу вызвала полицию.

Выстрелы в доме услышала бабушка, которая и вызвала полицию / © Полиция Львовской области

По официальной версии правоохранителей, мужчина убил сына и дочь выстрелами из охотничьего ружья, а затем, по данным полицейских, покончил жизнь самоубийством.

«Возможные мотивы указанного преступления проверяют. Среди них в том числе и предыдущие конфликты, возможные в семье. Изъяты мобильные телефоны и проверяются их переписки, какие были контакты в семье, какое было окружение, а также другие версии», — рассказал Юрий Матлах.

Полиция допрашивает жену погибшего, которая вернулась в Украину

Жена мужчины, который убил своих детей и совершил самоубийство, уже прибыла из-за границы. Ее допрашивают следователи.

Кроме нее, правоохранители опрашивают родственников и знакомых семьи, чтобы понять мотивы поступка.

Также в полиции подтвердили, что охотничье ружье было зарегистрировано на мужчину официально. Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности токсикологическая, чтобы выяснить, находился ли он в состоянии опьянения в момент трагедии.

Жена мужчины, который убил своих детей и совершил самоубийство, уже прибыла из-за границы и занимается организацией похорон / © ГУ Национальной Львовской полиции

Что известно о погибших

Представитель областной прокуратуры рассказал, что погибшие дети жили вместе с отцом и бабушкой — матерью погибшего. Мать детей находится на заработках в Польше, ей уже сообщили о трагедии.

В местной службе по делам детей отметили, что семью характеризовали как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

По словам старосты села Владимира Яснисского, в семье погибших односельчане не замечали конфликтов. В комментарии для ТСН.ua сообщил, что мать уже занимается организацией похорон.

«К мне, как к старости, не поступало никаких обращений ни от этой семьи, ни от их соседей по отношению к ним. Ни устных, ни письменных. Семья была благополучной, этот мужчина работал на мебельном производстве. Дети были ухожены, пользовались авторитетом среди учащихся. Мальчику было 13 лет, девочке — 15». – рассказал староста села.

В гимназии рассказали об убитых брате и сестре

В сети обнародовали фото погибших детей на Львовщине.

© Игорь Зинкевич / Facebook

В Станиславчицкой гимназии, где учились брат с сестрой, сообщили, что шокированы трагедией.

Педагоги отмечают, что семья была абсолютно благополучной, никогда не попадала в поле зрения социальных служб и не имела никаких конфликтов с законом.

«Наши дорогие ученики… До сих пор не верится, что вас больше нет среди нас. Ваши улыбки, ваши голоса, ваши глаза, полные жизни и мечты, навсегда останутся в моем сердце. Вы были светом в нашем классе, радостью для учителей и настоящими друзьями для одноклассников. Трудно найти слова, когда сердце разрывается от боли. Но я верю, что теперь вы в Божьих объятиях, под крыльями Его любви, там, где нет слез и страданий. Светлая и вечная память вам, мои хорошие. Вы навсегда останетесь частью нашего класса, нашей жизни и наших сердец», — говорится в заметке на странице школы.

Сейчас в заведении готовят программу психологической помощи для учеников и учителей, чтобы помочь коллективу справиться с шоком от потери.

В соцсетях одна из родственников этой семьи написала, что детей звали Степан и Диана.

«Выросли на моих глазах, всегда непоседливые, энергичные и веселые. Мамина помощь и опора, замечательные верные друзья и светлые люди. Всегда были желанными и частыми гостями в моем доме. Степа каждый раз меня засевал, даже по телефону, когда я в другой стране. Невыразимая грусть и боль из-за вашей потери. Легкие облака. Вечная память»,— написала в соцсети родственница этой семьи.

Под этим сообщением в соцсети мать детей написала так: «Мои маленькие птенчики».

Вероятной причиной убийства могла быть ревность мужчины

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах рассказали, что вероятно мотивом убийства могла быть ревность. В то же время там заметили, что сейчас устанавливается, имели ли они почву.

«По состоянию на данный момент известно о следующем: мужчина, подозреваемый в убийстве своих детей, а после выстрелов — в нанесении себе смертельного ранения, конфликтовал со своей женой, находившейся в Польше. Наличие конфликта будет подтверждено или опровергнуто во время следствия, но предварительно об этом есть информация.Мужчина считал, что у женщины есть другой за границей», — сообщили источники.

Также там рассказали, что мать вроде бы намеревалась забрать детей за границу. «Все это, повторюсь, по предварительной информации могло стать мотивом убийства. Крайне шокирующим мотивом. Возможно, считал, что пусть его дети не достанутся никому», — говорится в сообщении.

Местные власти говорят, что жители села выдвинули несколько версий трагедии, но официально орган самоуправления это не комментирует. Также, как выяснилось впоследствии, за день до убийства их отец опубликовал двузначный комментарий на странице своей жены.

Под фото, на котором изображено, как женская и мужская руки держат по баночке популярного в Польше молочного коктейля, отец детей написал: «Подготовка к бурной ночи, потому что трезво никак».

Кроме того, именно это фото было опубликовано женщиной пять месяцев назад, а прокомментировано ее мужчиной только накануне расстрела.

Официально львовские правоохранители не опровергают, но и не подтверждают, что причиной трагедии стала ревность.

В Бродовской общине объявили трехдневный траур

Из-за ужасной трагедии в селе Станиславчик, в громаде объявили трехдневный траур. Об этом сообщил городской голова Анатолий Белей. Траур продлится с 16 по 18 февраля.

«В это время просим воздержаться от развлекательных мероприятий и почтить память погибших», — написали в городском совете.

