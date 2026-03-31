Мужчина пытался изнасиловать трех женщин за один вечер во Львове

Убегающая девушка / © Credits

Мужчина за один вечер пытался изнасиловать трех женщин во Львове.

Шевченковский районный суд Львова избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в серии нападений на женщин в микрорайоне Рясное. Об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, уроженец Тернопольской области будет находиться на свободе под личным обязательством.

Три приступа за три часа

Все инциденты произошли вечером четверга, 13 ноября, в микрорайоне Рясное. Злоумышленник действовал дерзко и агрессивно, выбирая жертв в малолюдных местах.

21:45, ул. Панаса Сотника : первой жертвой стала женщина, которую нападавший сверг на землю. Он закрыл ей рот и пытался снять одежду, однако женщина начала громко кричать и оказывать активное сопротивление, чем испугала нападающего.

23:05, сквер «Синий парк» : вторая атака произошла на улице Шевченко, 360-а. Сценарий повторился, но в этот раз пострадавшая сумела укусить нападающего за руку, которой он зажимал ей рот. После полученного отпора мужчина снова скрылся.

23:15, подъезд дома: уже через 10 минут злоумышленник зашел в подъезд вслед за третьей жертвой. Он ударил женщину кулаком в затылок и стал прикасаться к половым органам. Пострадавшей удалось открыть дверь подъезда с помощью кнопки размагничивания и позвать на помощь, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Что известно о нападающем

Задержанным оказался уроженец поселка Подволочиск Тернопольской области. Раньше он не имел проблем с законом, является участником боевых действий и содержит содержание ребенка.

25 февраля мужчине официально сообщили о подозрении в оконченном покушении на совершение насильственных действий сексуального характера. Следователь ходатайствовал о мере пресечения, и суд удовлетворил его в виде личного обязательства сроком на два месяца. Теперь подозреваемый обязан: являться к следователю, прокурору или суду по первому вызову; не покидать пределы области без специального разрешения; сдать документы для выезда за границу

Куда обращаться пострадавшим

Полиция призывает граждан, ставших жертвами подобных преступлений или оказавшихся в угрозе, немедленно обращаться за помощью. Вы можете позвонить по линии 102 или воспользоваться правительственной «горячей линией» по номеру 1547.

