Чоловік намагався зґвалтувати трьох жінок за один вечір у Львові

Чоловік за один вечір намагався зґвалтувати трьох жінок у Львові.

Шевченківський районний суд Львова обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у серії нападів на жінок у мікрорайоні Рясне. Про це повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень.

Попри тяжкість інкримінованих злочинів, уродженець Тернопільщини перебуватиме на волі під особистим зобов’язанням.

Три напади за три години

Усі інциденти трапилися ввечері четверга, 13 листопада, у мікрорайоні Рясне. Зловмисник діяв зухвало та агресивно, обираючи жертв у малолюдних місцях.

21:45, вул. Панаса Сотника : першою жертвою стала жінка, яку нападник повалив на землю. Він затулив їй рота та намагався зняти одяг, проте жінка почала голосно кричати й чинити активний опір, чим злякала нападника.

23:05, сквер «Синій парк» : друга атака відбулася на вулиці Шевченка, 360-а. Сценарій повторився, але цього разу постраждала зуміла вкусити нападника за руку, якою він затискав їй рота. Після отриманої відсічі чоловік знову втік.

23:15, під’їзд будинку: вже за 10 хвилин зловмисник зайшов до під’їзду слідом за третьою жертвою. Він вдарив жінку кулаком у потилицю та почав торкатися статевих органів. Потерпілій вдалося відчинити двері під’їзду за допомогою кнопки розмагнічування та покликати на допомогу, після чого нападник зник у невідомому напрямку.

Що відомо про нападника

Затриманим виявився уродженець селища Підволочиськ Тернопільської області. Раніше він не мав проблем із законом, є учасником бойових дій та має на утриманні дитину.

25 лютого чоловікові офіційно повідомили про підозру у закінченому замаху на вчинення насильницьких дій сексуального характеру. Слідчий клопотав про запобіжний захід, і суд задовольнив його у вигляді особистого зобов’язання терміном на два місяці. Тепер підозрюваний зобов’язаний: з’являтися до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не залишати межі області без спеціального дозволу; здати документи для виїзду за кордон.

Куди звертатися постраждалим

Поліція закликає громадян, які стали жертвами подібних злочинів або опинилися у загрозі, негайно звертатися за допомогою. Ви можете зателефонувати на лінію 102 або скористатися урядовою «гарячою лінією» за номером 1547.

