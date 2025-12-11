Жорстокий шантаж у Львові: двоє чоловіків "вибивали" у третього 120 тисяч доларів

У Львові затримали вимагальників, які "вибивали" 120 тисяч доларів / © Поліція Львівської області

Реклама

У Львові правоохоронці викрили та затримали двох зловмисників, які вимагали у потерпілого 120 тисяч доларів за неіснуючий борг. Для цього вони чинили на чоловіка психологічний тиск, застосовували фізичне насильство, погрожували його рідним та пошкодили його автомобіль.

Деталі розповіли у поліції Львівської області.

Зловмисники “вибивали” 120 тисяч доларів. / © Поліція Львівської області

Фігурантами виявилися 28-річний львів’янин та 29-річний мешканець Борислава, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили підозрюваних.

Реклама

27 листопада потерпілий передав першу частину коштів у сумі 1 400 доларів та годинник вартістю 80 тисяч гривень. При цьому зловмисники побили чоловіка, спричинивши йому тілесні ушкодження, а також пошкодили бампер, фару та крило його автомобіля.

3 грудня правоохоронці затримали підозрюваних у Львові після того, як вони отримали від потерпілого другу частину коштів — 5 000 доларів. Під час санкціонованих обшуків у затриманих вилучили засоби зв’язку, гроші, отримані від протиправної діяльності, та інші речові докази їх причетності до злочину.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві шахраї виманили цінності на суму 37,5 мільйона гривень під виглядом "кур’єра СБУ".