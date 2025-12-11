Жестокий шантаж во Львове: двое мужчин "выбивали" у третьего 120 тысяч долларов

Во Львове задержали вымогателей, которые "выбивали" 120 тысяч долларов / © Полиция Львовской области

Во Львове правоохранители разоблачили и задержали двух злоумышленников, требовавших у потерпевшего 120 тысяч долларов за несуществующий долг. Для этого они оказывали на мужчину психологическое давление, применяли физическое насилие, угрожали родным и повредили его автомобиль.

Подробности рассказали в полиции Львовской области.

Фигурантами оказались 28-летний львовянин и 29-летний житель Борислава, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями отдела расследования преступлений общеуголовной направленности при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачили подозреваемых.

27 ноября потерпевший передал первую часть средств на сумму 1 400 долларов и часы стоимостью 80 тысяч гривен. При этом злоумышленники избили мужчину, нанеся ему телесные повреждения, а также повредили бампер, фару и крыло его автомобиля.

3 декабря стражи порядка задержали подозреваемых во Львове после того, как они получили от потерпевшего вторую часть средств — 5 000 долларов. В ходе санкционированных обысков у задержанных изъяли средства связи, деньги, полученные от противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства их причастности к преступлению.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

