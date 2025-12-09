На Львівщині чоловік ударив військового ТЦК "сокирою-молотком": деталі нападу

Напад на військових ТЦК у Львівській області / © ТСН

На Львівщині чоловік мобілізаційного віку вдарив військового ТЦК предметом, схожим на сокиру-молоток.

Про це передає Оперативне командування «Захід».

«Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу „сокира-молоток“, — йдеться в повідомленні.

Постраждалого військового госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці проводять слідчі дії.

У Львівському ОТЦК запевнили, що група оповіщення діяла відповідно до законодавства та в супроводі поліцейського.

В ОК «Захід» зауважили, що напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець ТЦК загинув від удару ножем цивільним під час мобілізаційних заходів.

«Ми фіксуємо повторення небезпечного сценарію: агресія проти військових перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію. У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство. Ці дії несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і працівників поліції, які працюють у межах своїх повноважень під час правового режиму воєнного стану», — пояснили військові.

Нагадаємо, що вбитий 30-річним ухилянтом у Львові виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.