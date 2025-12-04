Вбивство військового ТЦК у Львові: у ЗСУ б'ють на сполох через кризу довіри до армії

ТЦК / © Цензор.нет

Оперативне командування "Захід" б'є на сполох через зростаючу кризу довіри та агресію частини суспільства щодо військовослужбовців. Приводом стала трагедія, що сталася 3 грудня у Львові: під час виконання службових обов'язків група мобільного оповіщення ТЦК зазнала нападу, внаслідок якого загинув військовослужбовець Юрій Бондаренко.

ОК "Захід" наголошує, що це є ознакою "руйнівного переконання", ніби армія є "сторонньою силою, з якою слід боротися".

"Частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців. Армія не може виграти війну, якщо всередині країни формується середовище, у якому військові змушені боротися вже не лише з російським ворогом, а й із недовірою та агресією співгромадян" — йдеться у заяві.

Що відомо про вбивства працівника ТЦК

Нагадаємо, інцидент стався у Львові під час заходів щодо уточнення військово-облікових документів громадянина.

Чоловік, який відмовився представитися та пред'явити документи, завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту. Нападник також вдарив в голову старшого солдата Василя Малюка, після чого втік (попередньо, застосувавши газовий балончик).

Юрія Бондаренка було доставлено до лікарні, але, попри зусилля хірургів, він помер від критичної крововтрати. Юрій Бондаренко був учасником бойових дій і продовжував службу в підрозділах ТЦК та СП.