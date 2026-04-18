Вчителька називала учня «дебілом», бо тато на війні: скандал у школі Львова отримав продовження

У школі №13 Львова триває службова перевірка після інциденту, щодо ймовірного булінгу дитини військовослужбовця в школі. Комісія продовжує роботу та вже оприлюднила попередні висновки.

Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Під час перевірки виявили низку порушень як з боку вчительки, так і з боку адміністрації закладу під час розгляду скарги. За його словами, члени комісії провели розмови з учнями, педагогами та керівництвом школи, щоб з’ясувати всі обставини ситуації.

«Вчителька наразі перебуває на лікарняному і поки не надала пояснень. Ніхто не скасовував трудове законодавство, і ми не можемо наразі прийняти остаточне рішення, допоки вона не вийшла на роботу. Про подальші рішення та результати повідомлю додатково», — зазначив Закалюк.

Скандал у школі: що передувало

Нагадаємо, у Львові розгорівся скандал у школі №13 через ймовірний булінг учня 7 класу. За словами батька — військовослужбовця Нацгвардії Олега Звозди, вчителька української мови та літератури публічно ображала його сина, називаючи «тупим» і «дебілом», та пов’язувала це з відсутністю батька, який перебуває на фронті.

Про інцидент повідомив журналіст Роман Онишкевич, оприлюднивши звернення батька. Військовий також заявив, що адміністрація школи, замість належного реагування, викликала дитину на розмову без попередження батьків, що він розцінив як тиск. Після розголосу у департаменті освіти Львівської міськради створили комісію для перевірки обставин.