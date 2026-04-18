Учительница называла ученика «дебилом», потому что папа на войне: скандал в школе Львова получил продолжение

Буллинг в школе

В школе №13 Львова продолжается служебная проверка после инцидента, относительно вероятного буллинга ребенка военнослужащего в школе. Комиссия продолжает работу и уже обнародовала предварительные выводы.

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Во время проверки выявили ряд нарушений как со стороны учительницы, так и со стороны администрации заведения при рассмотрении жалобы. По его словам, члены комиссии провели беседы с учениками, педагогами и руководством школы, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации.

«Учительница сейчас находится на больничном и пока не предоставила объяснений. Никто не отменял трудовое законодательство, и мы не можем сейчас принять окончательное решение, пока она не вышла на работу. О дальнейших решениях и результатах сообщу дополнительно», — отметил Закалюк.

Скандал в школе: что предшествовало

Напомним, во Львове разгорелся скандал в школе №13 из-за вероятного буллинга ученика 7 класса. По словам отца — военнослужащего Нацгвардии Олега Звозды, учительница украинского языка и литературы публично оскорбляла его сына, называя «тупым» и «дебилом», и связывала это с отсутствием отца, который находится на фронте.

Об инциденте сообщил журналист Роман Онишкевич, обнародовав обращение отца. Военный также заявил, что администрация школы, вместо надлежащего реагирования, вызвала ребенка на разговор без предупреждения родителей, что он расценил как давление. После огласки в департаменте образования Львовского горсовета создали комиссию для проверки обстоятельств.