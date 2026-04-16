Жінка потрапила в реанімацію через укус змії на Львівщині: що відомо

Змія / Ілюстративне фото

У Львівській області сталася надзвичайна ситуція через змію, яка вкусила жінку. Потерпіла у реанімації.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що сталося

15 квітня близько 14:41 до реанімаційного відділення Бродівської центральної міської лікарні госпіталізували мешканку міста Броди 1985 року народження. У неї діагностували укус змії вказівного пальця лівої руки та анафілактичну реакцію.

Потерпілу доправили з села Сидинівка Бродівської громади Золочівського району. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

Раніше подібний інцидент стався на Рівненщині. Чоловік потрапив до реанімації через укус змії. Медики надали допомогу, його стан оцінювали як середньої тяжкості. Людей закликають бути вкрай обережними під час відпочинку на природі, особливо в лісах і місцях з густою рослинністю.