Убийство военного ТЦК во Львове: в ВСУ бьют тревогу из-за кризиса доверия к армии
Оперативное командование "Запад" прокомментировало гибель военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове, зарезанном гражданином.
Оперативное командование "Запад" бьет тревогу из-за растущего кризиса доверия и агрессии части общества в отношении военнослужащих. Поводом стала трагедия, произошедшая 3 декабря во Львове: во время исполнения служебных обязанностей группа мобильного оповещения ТЦК подверглась нападению, в результате которого погиб военнослужащий Юрий Бондаренко.
ОК "Запад" отмечает, что это признак "разрушительного убеждения", будто армия является "сторонней силой, с которой следует бороться".
"Часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников. Армия не может выиграть войну, если внутри страны формируется среда, в которой военные вынуждены бороться уже не только с российским врагом, но и с недоверием и недоверием и недоверием".
Что известно об убийствах работника ТЦК
Напомним, инцидент произошел во Львове во время мер по уточнению военно-учетных документов гражданина.
Мужчина, отказавшийся представиться и предъявить документы, нанес ножевой удар в паховый участок военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту. Нападающий также ударил в голову старшего солдата Василия Малюка, после чего скрылся (предварительно, применив газовый баллончик).
Юрий Бондаренко был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия хирургов, он умер от критической кровопотери. Юрий Бондаренко являлся участником боевых действий и продолжал службу в подразделениях ТЦК и СП.