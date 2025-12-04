Убийство военного ТЦК во Львове: в ВСУ бьют тревогу из-за кризиса доверия к армии

ТЦК / © Цензор.нет

Оперативное командование "Запад" бьет тревогу из-за растущего кризиса доверия и агрессии части общества в отношении военнослужащих. Поводом стала трагедия, произошедшая 3 декабря во Львове: во время исполнения служебных обязанностей группа мобильного оповещения ТЦК подверглась нападению, в результате которого погиб военнослужащий Юрий Бондаренко.

ОК "Запад" отмечает, что это признак "разрушительного убеждения", будто армия является "сторонней силой, с которой следует бороться".

"Часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников. Армия не может выиграть войну, если внутри страны формируется среда, в которой военные вынуждены бороться уже не только с российским врагом, но и с недоверием и недоверием и недоверием".

Что известно об убийствах работника ТЦК

Напомним, инцидент произошел во Львове во время мер по уточнению военно-учетных документов гражданина.

Мужчина, отказавшийся представиться и предъявить документы, нанес ножевой удар в паховый участок военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту. Нападающий также ударил в голову старшего солдата Василия Малюка, после чего скрылся (предварительно, применив газовый баллончик).

Юрий Бондаренко был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия хирургов, он умер от критической кровопотери. Юрий Бондаренко являлся участником боевых действий и продолжал службу в подразделениях ТЦК и СП.