ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
584
Час на прочитання
1 хв

У Львові вигадали хитрий спосіб протистояти шквальному вітру: лайвгак працює

Львівські пабліки демонструють відео з хитромудрою жінкою, яка не звертає уваги на сильний вітер на вулиці і впевнено крокує тротуаром.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Коментарі
Негода в Україні

Негода в Україні

Під час негоди, яка супроводжується шквальними поривами вітру, у Львові винайшли лайфгак для безпечних прогулянок.

У місцевих Telegram-каналах публікують відео жінки, яка йде вулицею з гантелею в одній руці.

Окрім спортивного снаряду, в іншій руці «незламна львів’янка» тримає об’ємний пакет.

Збільшивши таким чином вагу свого тіла, хитромудра жінка не звертає уваги на сильний вітер на вулиці і впевнено крокує тротуаром.

«Незламні львівʼянки. З гантелями, але готові протистояти негоді», — йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, в неділю, 26 квітня, в Україні різко погіршилися погодні умови. Негода супроводжується поривами шквального вітру, який валить дерева. Про наслідки стихії читайте в публікації ТСН.ua.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
584
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie