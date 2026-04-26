У Львові вигадали хитрий спосіб протистояти шквальному вітру: лайвгак працює

Негода в Україні

Під час негоди, яка супроводжується шквальними поривами вітру, у Львові винайшли лайфгак для безпечних прогулянок.

У місцевих Telegram-каналах публікують відео жінки, яка йде вулицею з гантелею в одній руці.

Окрім спортивного снаряду, в іншій руці «незламна львів’янка» тримає об’ємний пакет.

Збільшивши таким чином вагу свого тіла, хитромудра жінка не звертає уваги на сильний вітер на вулиці і впевнено крокує тротуаром.

«Незламні львівʼянки. З гантелями, але готові протистояти негоді», — йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, в неділю, 26 квітня, в Україні різко погіршилися погодні умови. Негода супроводжується поривами шквального вітру, який валить дерева. Про наслідки стихії читайте в публікації ТСН.ua.