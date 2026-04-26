Во Львове придумали хитрый способ противостоять шквальному ветру: лайвхак работает

Львовские паблики демонстрируют видео с хитроумной женщиной, которая не обращает внимания на сильный ветер на улице и уверенно шагает по тротуару.

Непогода в Украине

Непогода в Украине

Во время непогоды, которая сопровождается шквальными порывами ветра, во Львове изобрели лайфхак для безопасных прогулок.

В местных Telegram-каналах публикуют видео женщины, которая идет по улице с гантелей в одной руке.

Кроме спортивного снаряда, в другой руке «несгибаемая львовянка» держит объемный пакет.

Увеличив таким образом вес своего тела, хитроумная женщина не обращает внимания на сильный ветер на улице и уверенно шагает по тротуару.

«Несокрушимые львовянки, с гантелями, но готовые противостоять непогоде», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в Украине резко ухудшились погодные условия. Непогода сопровождается порывами шквального ветра, который валит деревья. О последствиях стихии читайте в публикации ТСН.ua.

