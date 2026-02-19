У Львові водій облаяв таксиста, що зупинився на хвилину мовчання: як його покарали (відео)

У Львові чоловік облаяв водія, що зупинився під час хвилини мовчання

Реклама

У Львові водій облаяв таксиста, який зупинився на хвилину мовчання, вимагаючи пропустити себе.

Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.

На кадрах видно, що Dacia зупинив рух посеред вулиці, бо була щоденна хвилина мовчання о 9:00. Водій «БМВ» натомість став сигналити і лаятися на такі дії.

Реклама

«Що ти там стоїш, їдь. Р*гуль. Від’їдь в бік», — сердито кричав водій «БМВ».

Що кажуть у поліції

У поліції Львівської області розповіли деталі інциденту.

Інцидент стався 12 лютого о 09.00 на вулиці Малоголосківській у Львові. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання 58-річний житель Тернопільської області зупинив свій автомобіль, аби вшанувати пам’ять загиблих. Натомість інший водій, 51-річний мешканець Львова, почав сигналити, а потім нецензурною лайкою змушував від’їхати водія машини, що стояла попереду, і пропустити його.

На львівʼянина склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство). Йому загрожує покарання — накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Реклама

Водій попросив вибачення

Правопорушник визнав свій проступок і попросив вибачення. Він пояснив, що не почув сигналу про хвилину мовчання, бо поспішав, оскільки віз доньку до лікарні.

Дата публікації 19:35, 19.02.26 Кількість переглядів 6 У Львові водій облаяв таксиста, який зупинився на хвилину мовчання

Нагадаємо, Верховна Рада України 11 лютого офіційно встановила загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування загиблих жертв російської агресії.