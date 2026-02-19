- Дата публікації
Львів
- 197
- 2 хв
У Львові водій облаяв таксиста, що зупинився на хвилину мовчання: як його покарали (відео)
У Львові водій влаштував розбірки з таксистом, який зупинив авто о 9:00, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв.
У Львові водій облаяв таксиста, який зупинився на хвилину мовчання, вимагаючи пропустити себе.
Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.
На кадрах видно, що Dacia зупинив рух посеред вулиці, бо була щоденна хвилина мовчання о 9:00. Водій «БМВ» натомість став сигналити і лаятися на такі дії.
«Що ти там стоїш, їдь. Р*гуль. Від’їдь в бік», — сердито кричав водій «БМВ».
Що кажуть у поліції
У поліції Львівської області розповіли деталі інциденту.
Інцидент стався 12 лютого о 09.00 на вулиці Малоголосківській у Львові. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання 58-річний житель Тернопільської області зупинив свій автомобіль, аби вшанувати пам’ять загиблих. Натомість інший водій, 51-річний мешканець Львова, почав сигналити, а потім нецензурною лайкою змушував від’їхати водія машини, що стояла попереду, і пропустити його.
На львівʼянина склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство). Йому загрожує покарання — накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Водій попросив вибачення
Правопорушник визнав свій проступок і попросив вибачення. Він пояснив, що не почув сигналу про хвилину мовчання, бо поспішав, оскільки віз доньку до лікарні.
Нагадаємо, Верховна Рада України 11 лютого офіційно встановила загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування загиблих жертв російської агресії.