Львів
116
1 хв

На Львівщині жінка вбила сусідського собаку за те, що той забіг у двір

На Львівщині жінка відкрила вогонь по собаці односельчанки.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Unsplash

На Львівщині 55-річна жінка застрелила собаку односельчанки.

Про це передає поліція Львівської області.

Інцидент стався 24 січня у Стрийському районі Львівської області. До правоохоронців із заявою звернулася 37-річна власниція собаки про вбивство своєї улюблениці.

Як попередньо встановили правоохоронці, 55-річна місцева жителька, побачивши на своєму подвір’ї чужу собаку, вистрілила в неї з пневматичної гвинтівки «Crosman Phantom». Унаслідок отриманого поранення тварина загинула.

Слідчі жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). Жінці загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Нагадаємо, що схожий випадок трапився 2 лютого у селі Старе Село Львівського району.

116
