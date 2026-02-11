Росія може готувати потужніший удар після Львова: авіаексперт попередив про нову атаку

Росія може готувати потужніший удар після Львова / © Defence express

Росія активізувала перекидання крилатих ракет на аеродроми стратегічної авіації в Енгельсі та «Оленьї», водночас ротує полки дальньої авіації, замінюючи їх літаками з Далекого Сходу.

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів про це «24 Каналу».

Він пояснив, що така активність військово-транспортної авіації може свідчити про підготовку до масштабного ракетного удару. Проте точно передбачити час і потужність можливої атаки неможливо.

За словами Романенка, переважна частина дальньої авіації Росії озброєна крилатими ракетами. МіГ-31К із ракетами «Кинджал» також входить до складу авіації, але основна маса літаків використовує саме крилаті ракети.

«Важко точно передбачити, коли буде наліт і якою буде його інтенсивність, — зазначив експерт.

Проте активність транспортної авіації, за його словами, дозволяє приблизно оцінити підготовку до можливих ударів.

Зазначимо, що вдень 11 лютого Львів атакували «Кинджали». Мер Андрій Садовий розповів деталі. Наразі територію громади обстежують фахівці.

Відомо, що в напрямку Львова летіли два «Кинджали». Вони були знешкоджені Силами ППО.

Перед цим Повітряні сили попередили про швидкісні цілі в напрямку заходу України.

Для всієї України вдень 11 лютого була оголошена ракетна небезпека, оскільки в Росії було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Він може запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».