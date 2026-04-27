У багатоповерхівці Львова прогримів вибух: є загиблий

У Львові пролунав вибух: є загиблий / © Львівська міська рада

Сьогодні, 27 квітня, у Львові в одній з багатоповерхівок пролунав вибух і сталася пожежа.

Про це передають поліція Львівської області та Львівська міська рада.

Інцидент стався на вулиці Юрія Липи у Львові. До поліції надійшло повідомлення про пожежу і вибух в одній із квартир на 8-му поверсі. Як результат, пошкоджено стіну між кімнатами в оселі.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло. Наразі поліцейські встановлюють особу цієї людини. Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння.

«Була на кухні. Сильний вибух був, якби гранати зірвалися. Вибігли на балкон. Усі вікна в сусідів повилітали. Побігла до сусідки, а в неї стеля з дев’ятого впала на восьмий поверх… І все — викликали „швидку“, поліцію, пожежників. То щось точно взірвали, точно не знаю. Ми там нікого не знаємо, бо там знімають хату», — розповіла «Суспільному» очевидиця та місцева мешканка Наталія Матвіїв.

Нагадаємо, що вчора в Харкові біля супермаркету підірвали гранату.

