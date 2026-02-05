У Львові суд показав і підозрюваного, і потерпілого / © pixabay.com

У Перемишлянському районному суді завершився розгляд справи про незаконне проникнення у чуже житло.

Чоловік, який молотком вибив вікно і вдерся до чужої квартири, отримав майже 7 років тюрми. Проте не меншу увагу привернув потерпілий: він 14 разів проігнорував суд, за що отримав штраф, а згодом з’ясувалося, що він самовільно покинув військову частину та перебуває у розшуку.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік проник до чужої квартири

Події розгорталися у місті Бібрка 5 квітня 2025 року. Обвинувачений, маючи «раптовий умисел», за допомогою молотка розбив шибку та вдерся до приватної квартири. У помешканні він пробув близько пів години, нічого не вкрав і пішов геть.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся, пояснивши свій вчинок спалахом емоцій.

Виявилося, що на момент вчинення проступку він уже був засуджений за грабіж Сихівським судом Львова і мав відбувати понад 6 років покарання.

Чому суд покарав і потерпілого

Потерпілий протягом усього часу розгляду справи він 14 разів поспіль не з’являвся на засідання, попри те, що був офіційно повідомлений.

Суддя наклав на потерпілого грошове стягнення.

«За невиконання процесуальних обов’язків на потерпілого накладено штраф у розмірі 6 056 гривень«, — йдеться у матеріалах суду.

Пізніше поліція надала повідомили суду нову інформацію: виявилося, що потерпілий є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Наразі чоловік перебуває у розшуку, і де він — невідомо.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Оскільки обвинувачений вчинив новий злочин (незаконне проникнення у житло), не відбувши старий термін за грабіж, суд застосував принцип часткового складання покарань.

Вироком Сихівського райсуду Львова від 26.09.2024 року чоловіка засудили до 6 років та 8 місяців позбавлення волі. За проникнення до чужого житла його засудили до 1 року обмеження волі.

«Відповідно до ст. 72 КК України при складанні покарань за сукупністю сукупністю вироків менш суворий вид покарання перевести в більш суворий вид та визначити його у виді позбавлення волі на строк у 6 (шість) місяців. Відповідно до ч.1, 4 ст.71 КК України, шляхом часткового приєднання не відбутого попередньо покарання, згідно вироку Сихівського районного суду м.Львова від 26 вересня 2024 року, призначити остаточне покарання у виді 6 років 9 місяців позбавлення волі», — йдеться у вироку суду.