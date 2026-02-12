Ігроман зі Львова наводив російські ракети на Сили оборони: подробиці від СБУ

СБУ викрила у Львові інформатора росіян / © СБУ

Реклама

Контррозвідка СБУ викрила у Львові інформатора, який шпигував за об’єктами Сил оборони. 21-річний молодик через ігрову залежність та борги погодився співпрацювати з ворогом за гроші.

Про це повідомили в СБУ.

Львові контррозвідка СБУ викрила та затримала інформатора, який передавав ворогу відомості про розташування підрозділів Сил оборони задля підготовки ракетних ударів.

Реклама

Як встановило слідство, фігурантом виявився 21-річний місцевий мешканець. Через ігрову залежність він шукав у Telegram можливості швидкого заробітку, щоб погасити борги, накопичені через азартні ігри.

Саме в месенджері на хлопця вийшов російський куратор і запропонував співпрацю за гроші.

Що накоїв ігроман?

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. За даними слідства, він обходив Львів та прилеглі території, використовуючи мобільний застосунок для фіксації координат місць дислокації українських військових.

Крім того, парубок намагався встановити локації військових частин та інших режимних об’єктів, які могли стати потенційними цілями для атак.

Реклама

Зібрану інформацію фігурант зберігав у своєму смартфоні — у вигляді фотографій будівель разом із їхніми геолокаційними даними.

Слідчі повідомили поплічнику ворога про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Зараз львів’янин перебуває під вартою без права на заставу і йому загрожує до 12 ув’язнення.

До слова, уродженець Кременчука отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за підготовку терактів на Львівщині. У травні 2025 року російські спецслужби завербували його через Telegram, пообіцявши 1000 дол. для погашення кредитів. Чоловіка затримала СБУ. Суд визнав його винним у держзраді та незаконному поводженні з вибухівкою.