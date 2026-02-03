Младенец с туберкулезом и брат с ожогами: на Львовщине забрали семерых детей из опасной семьи

На Львовщине в многодетной семье изъяли 7 детей из-за бесчеловечных условий и увечья малышей / © Офис Генерального прокурора

Во Львовской области правоохранители изъяли семерых детей из многодетной семьи из-за угрозы их жизни и здоровью. Поводом для реагирования стала госпитализация двух малолетних братьев с тяжелыми заболеваниями и травмами, которые стали результатом длительного ненадлежащего ухода.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным Жовковской окружной прокуратуры, первым в больницу попал 6-месячный мальчик. Медики диагностировали у младенца судороги, грипп А и приобретенную форму туберкулеза. Через несколько дней помощь понадобилась его 2-летнему брату: ребенок опрокинул на себя кипяток и получил серьезные ожоги головы, глаза и уши. На момент инцидента родителей дома не было, поэтому старшие дети позвали на помощь соседку, которая и вызвала скорую.

«Оба мальчика сейчас находятся в больнице Львова и получают помощь. Жовковская окружная прокуратура матери сообщила о подозрении в злостном неисполнении родителями, установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия», — сообщили в прокуратуре.

Также добавили, что из-за критической ситуации в семье прокуратура вместе с полицией приняли решение о срочном изъятии всех семерых детей. Их перевели в безопасное специализированное заведение, поскольку условия проживания в семье сочли опасными для жизни.

Правоохранители также проверяют причастность отца к инцидентам и изучают деятельность местных социальных служб, чтобы выяснить, почему семья с такими условиями проживания оставалась без должного внимания профильных органов.

Досудебное расследование проводят следственные полиции Львовского района при процессуальном руководстве прокуратуры.

