Ховали кокаїн у книжці Лесі Українки: у Львові накрили наркокартель із товаром на 2 млн грн

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці ліквідували канал збуту наркотичних речовин. Двоє співмешканців організували незаконний бізнес, продаючи кокаїн та екстазі, а для конспірації використовували книги українських класиків.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, організаторами наркобізнесу виявилися 28-річний чоловік та його 32-річна співмешканка. У березні цього року вони налагодили постачання оптових партій наркотиків. Процес фасування відбувався в орендованій квартирі, розташованій просто в центрі Львова.

Пошук клієнтів та домовленості про роздрібний продаж здійснювалися через спеціально створені канали у месенджері Telegram. Щоб не привертати увагу правоохоронців, дилери розробили безконтактну систему доставки: пакунки із замаскованим наркотиком планували відправляти поштою або ж передавали покупцям за допомогою послуг «кур’єрської доставки» на звичайних таксі по місту.

Діяльність було припинено у центрі Львова. Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України саме під час спроби надіслати чергове «замовлення».

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

Під час огляду у фігуранта вилучили 4 згортки з готовим до відправки кокаїном. Винахідливість дилера вразила слідчих: для маскування зіп-пакет із забороненою речовиною був ретельно прихований у книзі про Лесю Українку.

Після затримання кур’єра поліція провела обшук за місцем проживання пари. Масштаби знахідки підтвердили, що дилери працювали з великими обсягами.

У квартирі було виявлено та вилучено:

122 пофасовані зіп-пакети з кокаїном загальною вагою близько 200 грамів;

53 зіп-пакети з речовиною, схожою на екстазі, вагою приблизно 100 грамів;

електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші беззаперечні докази протиправної діяльності.

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 2 мільйонів гривень.

Співмешканцям вже повідомлено про підозри у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці призначили низку експертиз та встановлюють канали постачання наркотиків, а також інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, в одній із квартир Печерського району Києва виявили тіло 17-річного хлопця. За результатами експертизи, підліток помер від отруєння метадоном на тлі токсичної дії алкоголю та димедролу.

Слідство встановило, що напередодні трагедії юнак придбав наркотики у свого 20-річного знайомого. Після цього вони разом вживали заборонені речовини, а згодом продавець приніс ще одну дозу метадону та сильнодіючі ліки.

За даними правоохоронців, підозрюваний є учасником програми замісної підтримувальної терапії, звідки й отримував метадон. Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків та сильнодіючих лікарських препаратів, триває досудове розслідування.