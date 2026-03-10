ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Ховали кокаїн у книжці Лесі Українки: у Львові накрили наркокартель із товаром на 2 млн грн

Замовлення приймали в Telegram, а доставляли звичайними таксі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Матеріали справи

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці ліквідували канал збуту наркотичних речовин. Двоє співмешканців організували незаконний бізнес, продаючи кокаїн та екстазі, а для конспірації використовували книги українських класиків.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, організаторами наркобізнесу виявилися 28-річний чоловік та його 32-річна співмешканка. У березні цього року вони налагодили постачання оптових партій наркотиків. Процес фасування відбувався в орендованій квартирі, розташованій просто в центрі Львова.

Пошук клієнтів та домовленості про роздрібний продаж здійснювалися через спеціально створені канали у месенджері Telegram. Щоб не привертати увагу правоохоронців, дилери розробили безконтактну систему доставки: пакунки із замаскованим наркотиком планували відправляти поштою або ж передавали покупцям за допомогою послуг «кур’єрської доставки» на звичайних таксі по місту.

Діяльність було припинено у центрі Львова. Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України саме під час спроби надіслати чергове «замовлення».

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

Під час огляду у фігуранта вилучили 4 згортки з готовим до відправки кокаїном. Винахідливість дилера вразила слідчих: для маскування зіп-пакет із забороненою речовиною був ретельно прихований у книзі про Лесю Українку.

Після затримання кур’єра поліція провела обшук за місцем проживання пари. Масштаби знахідки підтвердили, що дилери працювали з великими обсягами.

У квартирі було виявлено та вилучено:

  • 122 пофасовані зіп-пакети з кокаїном загальною вагою близько 200 грамів;

  • 53 зіп-пакети з речовиною, схожою на екстазі, вагою приблизно 100 грамів;

  • електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші беззаперечні докази протиправної діяльності.

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

Матеріали справи / © Львівська обласна прокуратура

За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 2 мільйонів гривень.

Співмешканцям вже повідомлено про підозри у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці призначили низку експертиз та встановлюють канали постачання наркотиків, а також інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, в одній із квартир Печерського району Києва виявили тіло 17-річного хлопця. За результатами експертизи, підліток помер від отруєння метадоном на тлі токсичної дії алкоголю та димедролу.

Слідство встановило, що напередодні трагедії юнак придбав наркотики у свого 20-річного знайомого. Після цього вони разом вживали заборонені речовини, а згодом продавець приніс ще одну дозу метадону та сильнодіючі ліки.

За даними правоохоронців, підозрюваний є учасником програми замісної підтримувальної терапії, звідки й отримував метадон. Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків та сильнодіючих лікарських препаратів, триває досудове розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie