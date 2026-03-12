На Львовщине женщине отдали 127 тысяч гривен: что она придумала

Женщина придумала мошенническую схему / © iStock

Городокский районный суд Львовской области вынес приговор местной жительнице, которая организовала схему обмана в сети Telegram. Женщина, выдавая себя за турагента, выманила у потерпевшей значительную сумму денег, даже не планируя бронировать отдых.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина придумала хитрую схему заработка

История началась в конце января 2025 года. Обвиняемая общалась с будущей жертвой в мессенджере Telegram. Используя доверие потерпевшей и обещая организовать незабываемый тур в Египет, «менеджер» начала выставлять счета.

Деньги поступали несколькими транзакциями в течение трех месяцев на банковский счет ФЛП обвиняемой:

Февраль 2025: платежи от 3 000 до 30 000 грн.

Март 2025: единоразовый перевод на сумму 60 000 грн .

Апрель 2025: «финальные» взносы по 11 000 грн.

В общем потерпевшая перечислила 127 400 гривен. Однако, как только сумма была получена, «турменеджерка» исчезла, а обещанное путешествие оказалось выдумкой.

Женщина вину признала полностью

Суд рассматривал дело в упрощенном порядке. Это означает, что обвиняемая беспрекословно признала свою вину, не оспаривала ни одного факта, установленного следствием, и согласилась на рассмотрение дела без ее присутствия.

Суд учел, что женщина:

Впервые привлекается к ответственности.

Имеет незаконченное высшее образование и официально не трудоустроена.

Полностью признала вину и искренне раскаялась.

Приговор суда

Несмотря на значительную сумму убытков, действия квалифицировали по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Решение суда: