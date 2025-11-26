На Львовщине объявлен І уровень опасности: в чем причина

Гололедица / © УНИАН

На дорогах Львова и области 27-30 ноября ожидается гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также синоптики предупреждают, что 28-30 ноября ночью и утром ситуация повторится — на автодорогах снова будет скользко из-за образования ледяной корки.

Для региона объявлен I уровень опасности (желтый). Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и избегать резких маневров.

Пешеходам также советуют выбирать нескользкую обувь и быть осторожными во время передвижения.

Погоду в регионе будет формировать влияние высотной котловины. Во Львовской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег, местами будет наблюдаться слабый туман. На автодорогах — гололедица. Ветер прогнозируется западный, умеренной силы — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3° до +2°, днем составит 0…+5°.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют -1…+1°, а днем — от +2° до +4°.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продолжается период аномально теплой погоды, который уже установил несколько температурных рекордов.