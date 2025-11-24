Стрілянина у львівській школі: у МВС анонсували нові стандарти охорони дітей

Школа (ілюстративне фото) / © ТСН

У Львові на території однієї зі шкіл сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено людину. Завдяки швидкій та професійній реакції офіцера Служби освітньої безпеки, який перебував у закладі, нападника вдалося оперативно роззброїти та затримати.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Деталі інциденту та порятунок

Міністр зазначив, що офіцер Служби освітньої безпеки (СОБ) негайно зреагував на ситуацію, нейтралізувавши небезпеку.

«Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків. Це професійні дії, які запобігли подальшій небезпеці», — підкреслив Ігор Клименко.

Потерпілого госпіталізували. Його стан оцінюється як задовільний. Поліція вже опитала свідків та учасників події, вилучила зброю та направила її на експертизу.

Проблема комплексної безпеки шкіл

Ігор Клименко використав цей інцидент для привернення уваги до критичної проблеми недостатньої захищеності закладів освіти. Він нагадав, що наразі в українських школах працюють 1778 офіцерів СОБ. Зокрема у Львові їх 68, що покриває лише трохи більше половини міських шкіл.

Міністр наголосив, що однієї лише присутності поліцейського недостатньо, і безпека має бути комплексною:

Контрольований вхід.

Чітко визначена територія школи.

Відеоспостереження.

Технічні засоби контролю (металодетектори).

Підготовлений фахівець з безпеки.

«Ці вимоги вже частково закладені в ухваленому Законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи», — зазначив Ігор Клименко.

Міністр також звернувся до старшого покоління, підкресливши, що «школа — не місце для вирішення конфліктів», і пообіцяв, що безпека дітей залишається його пріоритетом.

Нагадаємо, у Львові в неділю на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові стався інцидент зі стріляниною між двома батьками учнів. За попередньою інформацією, діти обох чоловіків навчаються в одному класі початкової школи та раніше мали конфлікт між собою.

У зв’язку з цим 23 листопада в навчальному закладі була організована зустріч у директора за участі батьків та соціального працівника, щоб врегулювати ситуацію та знайти спільне рішення. Однак під час розмови сторони не змогли дійти згоди та продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.

Раніше ми писали про те, що мер Львова Садовий розкритикував батьків, які принесли зброю до місцевої школи та відкрили вогонь.