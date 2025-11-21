- Дата публікації
На Львівщині чоловік у пориві ревнощів вбив дружину
На Львівщині сімейна сварка закінчилася вбивством.
У Дрогобичі поліцейські затримали чоловіка за вбивство власної дружини у квартирі.
Про випадок повідомили у поліції Львівської області.
«Затриманий задушив свою жінку під час раптово виниклого конфлікту. За скоєне йому загрожує покарання — позбавлення волі на строк до 15 років», — йдеться у повідомленні відомства.
Як попередньо встановили поліцейські, вночі між 47-річним чоловіком та його 39-річною дружиною на ґрунті ревнощів виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник задушив свою жертву.
Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
