ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Чоловік їхав за кордон, але отримав повістку: він втік зі служби і поплатився

На Львівщини прикордонник пішов у СЗЧ, його суворо покарали.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
На Львівщині судили прикордонника через СЗЧ

На Львівщині судили прикордонника через СЗЧ / © скриншот з відео

У Львівській області до 5 років позбавлення волі засудили військовослужбовця Державної прикордонної служби через СЗЧ.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

За даними суду, військовий по мобілізації 23 серпня 2024 року покинув місце служби і до 20 грудня 2024 року перебував вдома.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що вважав себе непридатним до мобілізації, а тому їхав за кордон. Проте в автобусі його затримали прикордонники та відправили на ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він почав служити у прикордонному загоні ДПС.

Солдат постійно домагався проходження повторних ВЛК, проте і ті визнавали його придатним до служби. Коли він отримав відпустку, то не повернувся з неї та пішов у СЗЧ. Через 4 місяці його затримала поліція.

Суддя зауважив, що підозрюваний не надав жодних документів, які б підтвердили, що він непридатний до служби.

А тому підсудного визнали винним за ч.5 ст. 407 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie