Чоловік їхав за кордон, але отримав повістку: він втік зі служби і поплатився

На Львівщині судили прикордонника через СЗЧ / © скриншот з відео

У Львівській області до 5 років позбавлення волі засудили військовослужбовця Державної прикордонної служби через СЗЧ.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

За даними суду, військовий по мобілізації 23 серпня 2024 року покинув місце служби і до 20 грудня 2024 року перебував вдома.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що вважав себе непридатним до мобілізації, а тому їхав за кордон. Проте в автобусі його затримали прикордонники та відправили на ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він почав служити у прикордонному загоні ДПС.

Солдат постійно домагався проходження повторних ВЛК, проте і ті визнавали його придатним до служби. Коли він отримав відпустку, то не повернувся з неї та пішов у СЗЧ. Через 4 місяці його затримала поліція.

Суддя зауважив, що підозрюваний не надав жодних документів, які б підтвердили, що він непридатний до служби.

А тому підсудного визнали винним за ч.5 ст. 407 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.