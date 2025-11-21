На Львовщине мужчина в порыве ревности убил жену

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Дрогобыче полицейские задержали мужчину за убийство жены в квартире.

О случившемся сообщили в полиции Львовской области.

«Задержанный задушил свою женщину во время внезапно возникшего конфликта. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 15 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Как предварительно установили полицейские, ночью между 47-летним мужчиной и его 39-летней женой на почве ревности возник внезапный конфликт, во время которого злоумышленник задушил свою жертву.

Он задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.