ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине мужчина в порыве ревности убил жену

Во Львовской области семейная ссора закончилась убийством.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Дрогобыче полицейские задержали мужчину за убийство жены в квартире.

О случившемся сообщили в полиции Львовской области.

«Задержанный задушил свою женщину во время внезапно возникшего конфликта. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 15 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Как предварительно установили полицейские, ночью между 47-летним мужчиной и его 39-летней женой на почве ревности возник внезапный конфликт, во время которого злоумышленник задушил свою жертву.

Он задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie