На Львовщине мужчина в порыве ревности убил жену
Во Львовской области семейная ссора закончилась убийством.
В Дрогобыче полицейские задержали мужчину за убийство жены в квартире.
О случившемся сообщили в полиции Львовской области.
«Задержанный задушил свою женщину во время внезапно возникшего конфликта. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 15 лет», — говорится в сообщении ведомства.
Как предварительно установили полицейские, ночью между 47-летним мужчиной и его 39-летней женой на почве ревности возник внезапный конфликт, во время которого злоумышленник задушил свою жертву.
Он задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
