Глава Львовской ОВА Максим Козицкий завел новый роман: что известно о его избраннице

Максим Козицкий и Наталья Матолинец в VIP-ложе во время просмотра балета "Мавка" во Львовской опере

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий завел романтические отношения с проректором по лечебной работе ЛНМУ имени Даниила Галицкого Наталией Матолинец.

Об этом пишет "Высокий замок".

Пару заметили вместе во многих публичных местах: в ZAG-галерее, которая является собственностью Зиновия Козицкого (известного бизнесмена, отца Максима Козицкого), на благотворительных аукционах, которые проходят в гостинице Козицких в Сходнице, на различных концертах, в частности, недавно на концерте «Океана Эльзы», на дипломе.

Вместе Козицкого и Матолинец видели даже летом в Риме, на Конференции по восстановлению Украины.

Также на последней фото журналисты заметили на среднем пальце правой руки Наталии появился перстень с бриллиантом, который напоминает обручальное кольцо.

«Председатель области впервые появился на публике в компании Наталии в июне этого года, на официальном приеме в консульстве Чешской Республики во Львове», — пишет «Высокий замок».

На днях Максим Козицкий и Наталья Матолинец смотрели во Львовской опере «Мавку». После этого мероприятия глава ОВА обнародовал лирическое сообщение в соцсетях.

Что известно о Наталье Матолинец?

Журналисты львовского издания «Высокий замок» узнали, что у новой избранницы Львовского председателя ОВА есть звание «Заслуженный врач Украины». Матолинец — доктор медицинских наук, профессор, до недавнего времени работала медицинским директором Первого ТМО города Львова. Теперь работает проректором по лечебной работе ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

По словам журналистов, Наталья была в браке, имеет взрослого сына. Родом Наталья Матолинец (Хмель) из села Поворск Ковельского района Волыни.

Что известно о бывшей жене Козицкого

Напомним, в конце марта этого года Максим Козицкий расстался с Оксаной Козицкой. В браке супруги состояли с 2004 года. От брака у них есть дочь.

Как отмечает ZAXID.NET , в 2023 году Оксана Козицкая стала владелицей двух квартир во Львове (81,1 м² и 175 м²), а также паркоместа.

"Недвижимость с такой же площадью Максим Козицкий указывал в декларации за 2022 год, поэтому речь идет не о новой недвижимости, а о смене собственника - председатель ЛОВА в 2023 году переписал квартиры на жену", - напомнили в издании.

Также Оксана Козицкая является владелицей Audi Q5 2021 года выпуска. Кроме того, по информации того же ZAXID.NET, в 2022 году она также имела финансовые обязательства перед своим свекром Зиновием Козыцким на 2,1 млн. грн.

